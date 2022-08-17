海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

▲東邊海上的熱帶擾動96W將影響天氣。（圖／臉書天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

週五以前午後雷陣雨較多，週日起高壓增強，午後降雨縮減至各地山區，降雨也減少。中央氣象局表示，目前台灣東方有一熱帶擾動96W靠近並將通過，預計今晚到明晨全台降雨機率都較高，若海陸風與擾動環流有相互作用，該處就可能出現降雨，另推測96W沒有增強為熱帶低壓或颱風的機會。

氣象局預報員曾昭誠指出，目前台灣東邊有一個熱帶擾動96W正在靠近，將通過台灣附近海面，由於距離台灣太近、移動速度快，因此沒有發展空間，不會增強為熱帶性低氣壓或颱風。

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曾昭誠表示，96W靠近將使各地天氣不穩定，今晚到明晨西半部平地、東半部沿海不定時有雨，只要海陸風與擾動氣流相互作用，當地就會出現雨勢，只是確切下雨地點無法確定，必須看當下環境而定。

目前氣象局已發布豪雨特報，今(17)日雲林縣、南投縣、臺南市有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以南地區有局部大雨發生的機率，另也針對「苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分止。針對「桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時00分止。

▲▼台灣東邊有低壓影響天氣。（圖／氣象局）

氣象局預報員李孟軒表示，台灣南方為大低壓帶，菲律賓東側有雲系消長，且隨著高壓西移，為東南部、恆春半島帶來間歇性的雨勢，不過目前低壓帶內的雲系還沒有明顯發展趨勢，暫時不會出現熱帶低壓或颱風。

氣象專家吳聖宇表示，明日午後仍容易出現局部大雷雨，週五起逐漸減少，到了週日午後雷雨更少，降雨範圍也往山區縮減，平地天氣趨於穩定。各地溫度仍偏高，高溫可達34到36度。

吳聖宇指出，低壓帶發展變化仍然很大，預報模式的預測結果目前還沒有穩定下來，因此未來幾天仍有待持續觀察，要等到有比較明確的預報趨勢後，才有辦法進一步預估可能影響的程度。

▲▼今午後西半部天氣不穩，不少地區出現豪大雨。（圖／氣象局）

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