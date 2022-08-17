快訊／黃國昌點名炒地皮賺1.2億　林為洲喊告：幫綠營轉移論文門焦點？

▲林為洲聲明。（圖／翻攝林為洲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量前立委黃國昌踢爆，國民黨竹北市長參選人林為洲，透過參與土地重劃，18天內炒地皮大賺1.2億元，且違反公職人員財產申報的要求，隱匿此炒地暴利。對此，林為洲決定提告，更發出4點聲明回應，林表示，此案年代久遠且依法辦理，黃國昌炒冷飯是在幫執政黨轉移論文門、柬埔寨人肉案焦點。

黃國昌指出，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會接獲檢舉，林為洲透過參與土地重劃，在短短18天內，炒地皮大賺1.2億元，年化報酬率高達7864％，還違反公職人員財產申報的要求，隱匿此炒地暴利，以為可以瞞天過海。

黃國昌指控，新竹「金獅自辦農村社區土地重劃」自2007年1月發起成立，當時已是立委的林為洲，隨後設立了「群茂開發公司」出資參與重劃會，也主導了重劃會的開發工程。2011年10月，新竹縣政府同意備查金獅重劃會的土地分配結果，當時林為洲正擔任新竹縣議會副議長。2019年5月及7月，金獅重劃會理事會決議以每平方公尺1萬2550元（每坪約4.1萬），將「金獅段地號1026抵費地」讓與給林為洲等五人，作為折抵出資人先行墊付的開發費用。

黃國昌說，這些抵費地在8月1日完成移轉登記，二週後，進一步分割而增加了1026-1、1026-2、1026-3地號；林為洲取得1026-1、1026-2抵費地，二筆抵費地面積合計超過765坪。在取得抵費地四天後，就以每坪20萬元出售1026-1抵費地予大學同學曾進發；同日也將1026-2抵費地出售予劉姓建商。在短短不到一個月的時間買進賣出，從中攫取暴利高達1.2億元。投資報酬率高達387%。

對於黃國昌爆料，林為洲則提出4點回應，包含：

一、依《農村社區土地重劃條例》第九條明文規定為促進土地利用，擴大辦理農村社區土地重劃，得由土地所有權人自行組成重劃會辦理農村社區土地重劃。而此案年代久遠，約15年前在鄭永金前縣長在任時即依法核准，並依相關法律規範及程序辦理。

二、每值選舉期間，本人總是被惡意抹黑，舊案一再重提，如2019年12月期間遭人召開多次抹黑記者會，以如「新竹藍綠買地團」和「ＸＸＸ的土地重劃煉金術，ＸＸＸ一年賺…」等聳動言詞與話術進行不實抹黑，然於選舉完後卻不了了之；又如2020年選舉期間競選對手也針對炒地皮議題來抹黑打壓，我當時提告，後經縣內大老出面協調，對方道歉後，我撤告。

三、黃理事長此時再爆料炒冷飯，是否在幫執政黨移轉論文門及柬埔寨人肉案焦點，令人質疑。

四、黃理事長今日記者會中之言詞已對本人造成嚴重侵害，本人也將對其誹謗、意圖使人不當選等情事提出提告，以維權益。