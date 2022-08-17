　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／艾成死因曝！王瞳看著遺體哭到癱軟　揭丈夫失控原因

記者陳雕文／新北報導

藝人艾成16日晚間跟老婆王瞳談心，怎料到了17日早上，王瞳外出工作，請2名教友幫忙陪伴，艾成竟從新北蘆洲捷運站的共構大樓7樓墜落當場慘死。王瞳得知噩耗連忙從宜蘭趕回來作筆錄，向警說明丈夫生前情緒起伏的狀況，接著到殯儀館認屍、相驗，最後離開時她哭到雙眼紅腫全身癱軟。

▲▼艾成墜樓身亡。（圖／翻攝自艾成臉書）

▲藝人艾成墜樓身亡。（圖／翻攝自艾成臉書）

據了解，艾成近期因為經營的餐廳陸續收攤，心情低落，昨天晚上找王瞳聊聊，但艾成的情緒時雨時晴，非常不穩定，過程中艾成講了很多話，但王瞳都聽不太懂，直覺狀況不對，但一時間沒有解方，因此選擇先陪伴在身邊。

到了17日上午，王瞳要去宜蘭工作，見艾成的情緒仍舊不穩，就請2名基督教的教友來陪艾成。然而，2教友到場後，艾成先是開了門，但卻一直躲在角落，又過不到一分鐘的時間，艾成就突然失控往房間衝去，教友連忙追上，但進到房內後就已不見艾成人影，只見打開的窗…探頭發現艾成已倒在一樓血泊之中。

▲▼墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

▲藝人艾成墜樓身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

原來，艾成不只一次出現情緒不穩的狀況，王瞳向警表示，可能是艾成的個性比較內向，很多事情都壓抑在心裡；王瞳試著透過陪伴、讓艾成暢所欲言的方式排遣心情，隔天又找教友協助，沒想到仍舊無法阻止悲劇發生。

經紀方相關人士表示，大家都把艾成當一家人，真的很不捨，艾成在昨天就有通告，不過因為狀況不好就推掉了，今天也有通告，經紀人也有傳訊提醒，當時艾成回答好，沒想到成為最後一個訊息。

▲▼王瞳靠人攙扶才能上車，神情悲痛。（圖／記者陳雕文攝）

▲王瞳難過到要靠人攙扶才能上車，神情悲痛。（圖／記者陳雕文攝）

經紀公司總經理趙善意表示，驗屍的過程很完整、順利，經過各單位的確認，艾成是意外（墜樓）過世，很謝謝大家的關心，目前已經通知艾成的父母，將從馬來西亞趕來台灣，相關的手續都在跟政府洽辦當中，相信很快就會抵達台灣參與治喪事宜。至於喪禮的形式，趙善意說，因為艾成是基督教徒，所以會由教會舉辦宗教儀式，有關追思禮拜的日期確認後會再通知，謝謝。

▲▼總經理。（圖／記者陳雕文攝）

▲鳳凰藝能總經理趙善意代表王瞳、艾成發言。（圖／記者陳雕文攝）

40歲的艾成是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，曾在三立電視與台視《超級偶像》第一季踢館者及第二季總冠軍，2020年才和藝人王瞳結為連理，2周前2人才開心慶祝結婚2周年，未料17日卻發生憾事。

先前曾傳出，艾成經營艾叻沙，全盛時期有4家店，不過近3年受到疫情衝擊，西門町創始店在日前收攤，只剩下一家，欠債約500萬，王瞳6月受訪時表示，「他（艾成）看到數字血壓高」，但看在她的眼裡，她認為老公近年成長很多。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
王瞳憔悴一夜無眠　家人教友輪班陪伴「不敢放她一個人」
艾成維基「死因」被改4字！　網罵爆：小心有報應
快訊／中選會正式發布選舉公告　估首投族76萬人、設1.7萬投
柬埔寨「幕後首腦」被起底！　斷人腳筋再棄屍
颱風減少！　鄭明典曝2不利趨勢：強颱比例將提高
快訊／女兒病情生變！　余天突趕赴醫院
「正妹參選人」排行榜出爐！　陳紫渝只排11名
一早就冒「泡泡雲」　專家示警：今防「生氣狂暴」午後雷雨
快訊／台美正式展開21世紀貿易談判　首輪將登場
iPhone 14要來了！　發表會日期搶先看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被控抹紅陳筱諭「選舉被操控」　立委賴惠員二審逆轉獲判無罪

死亡車禍原因曝！國1聯結車「翻覆撞護欄」波及南向　全線封閉6hrs

花蓮鐵皮汽修廠大火！濃煙狂竄延燒2民宅　貨車燒到剩骨架

爐子沒關火就出門　濃煙住警器狂叫...鄰居急call119　

涉驗收「空氣濾網」收回扣20萬　成大醫學院女職員15萬交保

PO文「高捷失火」慘了　他急認錯道歉：只想會心一笑...警將約談

史上快落網！偷宮廟功德箱笨賊20秒被逮　因為派出所就在旁邊

快訊／三峽榮民之家雙屍血案！住民當照服員面刺殺、勒斃2室友

快訊／國1新營2大車死亡事故！車體全爛車輪噴飛　1死2傷全線封閉

22歲男赴柬「遺照剩頭」　生前竟當幹部PO文炫富！拉多名台人下海

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

殺手闖高醫候診區開兩槍　56歲男「頭、胸中彈」命危

被控抹紅陳筱諭「選舉被操控」　立委賴惠員二審逆轉獲判無罪

死亡車禍原因曝！國1聯結車「翻覆撞護欄」波及南向　全線封閉6hrs

花蓮鐵皮汽修廠大火！濃煙狂竄延燒2民宅　貨車燒到剩骨架

爐子沒關火就出門　濃煙住警器狂叫...鄰居急call119　

涉驗收「空氣濾網」收回扣20萬　成大醫學院女職員15萬交保

PO文「高捷失火」慘了　他急認錯道歉：只想會心一笑...警將約談

史上快落網！偷宮廟功德箱笨賊20秒被逮　因為派出所就在旁邊

快訊／三峽榮民之家雙屍血案！住民當照服員面刺殺、勒斃2室友

快訊／國1新營2大車死亡事故！車體全爛車輪噴飛　1死2傷全線封閉

22歲男赴柬「遺照剩頭」　生前竟當幹部PO文炫富！拉多名台人下海

王瞳憔悴一夜無眠　家人教友輪班陪伴「不敢放她一個人」

潤娥破尺度亮出「粉色內褲頭」！　「15公分迷你熱褲」短到好害羞

人妻開冰箱驚見衛生棉　天兵尪喊「上面寫涼感！」萬人笑翻讚貼心

被控抹紅陳筱諭「選舉被操控」　立委賴惠員二審逆轉獲判無罪

搭車被陌生男「手摳奶頭」　妹子驚喊一聲！釣出過來人：差點抓到雞

黃甘霖回饋列車前進澎湖　方昶詠、吳岱豪同行力挺

死亡車禍原因曝！國1聯結車「翻覆撞護欄」波及南向　全線封閉6hrs

花蓮鐵皮汽修廠大火！濃煙狂竄延燒2民宅　貨車燒到剩骨架

快訊／2022九合一大選「首投族76萬人」　全台選舉人數約1930萬人

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字　網罵爆：小心有報應

深夜撞見女怒丟速食餐 旁無人邊罵邊砸超可怕

社會熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

竹聯幫辦事價目曝　「開槍500萬」但執行者分不到

聽艾成墜亡秒衝殯儀館！林道遠PO文送別

即／三峽榮民之家命案！住民刺殺、勒斃2室友

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

文哥「這兩人不能動」　她曝驚險逃回台過程

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

更多熱門

相關新聞

艾成夫妻倆「臉書突都關閉」！網友湧入王瞳IG留惡言

艾成夫妻倆「臉書突都關閉」！網友湧入王瞳IG留惡言

藝人艾成在17日上午墜樓身亡，妻子王瞳原先在宜蘭工作，接到噩耗緊急返回台北做筆錄、認屍。許多網友湧進艾成、王瞳臉書留言，未料下午發現夫妻倆的粉絲團都突然關閉，部分網友因而轉向王瞳Instagram，有些人給予安慰，有些人則留下惡言。

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

5人赴柬前被救回　3人又失聯！

5人赴柬前被救回　3人又失聯！

白冰冰曝艾成生前2願望「圓夢了」悲嘆：沒想到最後這一步

白冰冰曝艾成生前2願望「圓夢了」悲嘆：沒想到最後這一步

艾成身亡太震驚！美女律師：承認是一種堅強

艾成身亡太震驚！美女律師：承認是一種堅強

關鍵字：

艾成王瞳影音

讀者迴響

熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

女老闆激戰女婿　女兒目睹冷笑：我尪厲害吧

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

酸Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」她：低能拍片騙低能去看

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

忘開美顏　女主播一點大媽秒變網美

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

艾成、王瞳生前婚姻狀況曝光！

今年恐破最晚發布颱風警報紀錄！氣象局解釋了

遭抹黑24小時未道歉！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面