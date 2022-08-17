快訊／艾成死因曝！王瞳看著遺體哭到癱軟　揭丈夫失控原因

記者陳雕文／新北報導

藝人艾成16日晚間跟老婆王瞳談心，怎料到了17日早上，王瞳外出工作，請2名教友幫忙陪伴，艾成竟從新北蘆洲捷運站的共構大樓7樓墜落當場慘死。王瞳得知噩耗連忙從宜蘭趕回來作筆錄，向警說明丈夫生前情緒起伏的狀況，接著到殯儀館認屍、相驗，最後離開時她哭到雙眼紅腫全身癱軟。

▲藝人艾成墜樓身亡。（圖／翻攝自艾成臉書）

據了解，艾成近期因為經營的餐廳陸續收攤，心情低落，昨天晚上找王瞳聊聊，但艾成的情緒時雨時晴，非常不穩定，過程中艾成講了很多話，但王瞳都聽不太懂，直覺狀況不對，但一時間沒有解方，因此選擇先陪伴在身邊。

到了17日上午，王瞳要去宜蘭工作，見艾成的情緒仍舊不穩，就請2名基督教的教友來陪艾成。然而，2教友到場後，艾成先是開了門，但卻一直躲在角落，又過不到一分鐘的時間，艾成就突然失控往房間衝去，教友連忙追上，但進到房內後就已不見艾成人影，只見打開的窗…探頭發現艾成已倒在一樓血泊之中。

▲藝人艾成墜樓身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

原來，艾成不只一次出現情緒不穩的狀況，王瞳向警表示，可能是艾成的個性比較內向，很多事情都壓抑在心裡；王瞳試著透過陪伴、讓艾成暢所欲言的方式排遣心情，隔天又找教友協助，沒想到仍舊無法阻止悲劇發生。

經紀方相關人士表示，大家都把艾成當一家人，真的很不捨，艾成在昨天就有通告，不過因為狀況不好就推掉了，今天也有通告，經紀人也有傳訊提醒，當時艾成回答好，沒想到成為最後一個訊息。

▲王瞳難過到要靠人攙扶才能上車，神情悲痛。（圖／記者陳雕文攝）

經紀公司總經理趙善意表示，驗屍的過程很完整、順利，經過各單位的確認，艾成是意外（墜樓）過世，很謝謝大家的關心，目前已經通知艾成的父母，將從馬來西亞趕來台灣，相關的手續都在跟政府洽辦當中，相信很快就會抵達台灣參與治喪事宜。至於喪禮的形式，趙善意說，因為艾成是基督教徒，所以會由教會舉辦宗教儀式，有關追思禮拜的日期確認後會再通知，謝謝。

▲鳳凰藝能總經理趙善意代表王瞳、艾成發言。（圖／記者陳雕文攝）

40歲的艾成是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，曾在三立電視與台視《超級偶像》第一季踢館者及第二季總冠軍，2020年才和藝人王瞳結為連理，2周前2人才開心慶祝結婚2周年，未料17日卻發生憾事。

先前曾傳出，艾成經營艾叻沙，全盛時期有4家店，不過近3年受到疫情衝擊，西門町創始店在日前收攤，只剩下一家，欠債約500萬，王瞳6月受訪時表示，「他（艾成）看到數字血壓高」，但看在她的眼裡，她認為老公近年成長很多。

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