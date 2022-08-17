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社會 社會焦點 保障人權

台中大里馬路狂淹30m變小河　人孔蓋「瘋狂吐水」慘變噴泉

記者許權毅／台中報導

台中今（17）日因午後雷陣雨發展旺盛，包含霧峰區、大里區、豐原區以及市區皆出現大雨、豪雨。其中霧峰桐林累計雨量達到124mm、大里市區89mm、豐原市區82mm。大里民眾紛紛把淹水災情傳上網路，塗城路上約30公尺路段淹成小河，水深至少10公分高，德芳路二段一處人孔蓋不斷「吐水」，用路人繞道而行相當危險。

▲▼台中大里區因大雷雨淹水，民眾拍下路上淹水情況。（圖／民眾提供）

▲台中大里區因大雷雨淹水，民眾拍下路上淹水情況。（圖／民眾提供，下同）

中央氣象局表示，今日午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，台中市也在下午5時許出現大雷雨。水利署也針對大里霧峰地區28個里發出二即淹水警戒，若轄內有易淹水村里及道路，3小時內可能開始積淹水。

▲▼台中大里區因大雷雨淹水，民眾拍下路上淹水情況。（圖／民眾提供）

其中以大里淹水情況最為嚴重，網友紛紛在臉書社團上回報災情，包含永豐路、塗城路、仁化路、德芳路二段、樹王路、好來五街等皆有淹水情況。民眾拍下塗城路某路段水淹至少10公分，險些倒灌進民宅，至少30公尺變成小河，另外在德芳路二段與樹王路口一處人孔蓋，疑似承受不住大雨不斷洩水，地點就在十字路口中央，路過民眾經過還望兩眼險象環生。

▲台中大里今日下午因雷雨淹水，大雨淹進民宅。（圖／大里大明里長黃顯堂提供，下同）

大里大明里里長黃顯堂表示，西村路一巷一處民宅水淹至屋內，民眾趕緊使用水桶跟掃斗掃水，水淹至少5公分。霧峰分局警方表示，目前並無接獲民眾報案有路樹倒塌，或是因大雨發生車禍的情事，呼籲民眾行車放慢速度，以保安全。

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