黃國昌控林為洲炒地賺1.2億　國民黨嗆「作秀」：根本是政治動作

▲黃國昌指控林為洲炒地皮18天賺1.2億記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

前立委黃國昌今（17）日下午在國民黨中央黨部前踢館，指控國民黨立委、新竹縣竹北市長參選人林為洲透過參與炒作新竹縣芎林鄉土地重劃，大賺1.2億元。對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，若林為洲有違法，他會說明的非常清楚，黃國昌無須作秀，還特意到黨部開記者會，根本是政治動作，故意拉高選舉聲量。

國民黨指出，時代力量前主席徐永明2019年擔任立委期間，透過友人允諾辦理《公司法》修法公聽會幫太流前董座李恒隆奪回SOGO百貨經營權，換取李恒隆以「政治獻金」名義，行賄高達200萬元，法官稱徐永明「飾詞狡辯、犯後態度不佳」，一審遭法院以期約賄賂重判7年4月並褫奪公權3年！黃國昌在徐永明遭法院一審重判後，還在臉書上稱「我所認識的永明，並不是這樣的人」，持續為徐永明開脫，對未經司法審判的林為洲高高舉起，卻對涉及賄賂而遭重判的徐永明卻輕輕放下？若黃國昌仍堅持自己的清流與高道德標準，在指控他黨人士前，是否應先摸摸鼻子看看自己的同黨同志徐永明？

王育敏呼籲，黃國昌若真認為林為洲有犯法情節，應直接向法院提告，若法院宣判有罪確定，國民黨自然會以黨紀處理；若認為制度有修改必要，則應透過時代力量黨團提出修正案，無須以作秀性質的政治手段處理法律議題。

國民黨表示，居住正義為國民黨長年主張，並已具體行動，提出囤房稅修法草案。民進黨拒修囤房稅，導致炒房難以杜絕。居住正義有賴執政者相關政策配套落實，若要實踐居住正義，不應指控在野黨，而該監督執政黨，也不應以政治選舉算計蓋過人民的真實訴求。

