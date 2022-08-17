上網課「貓竄出鏡頭5次」被開除　陸女老師氣歪告上法院

▲大陸女老師在家直播上課，家貓竄出鏡頭五次遭到公司開除 。（示意圖／翻攝 微博＠機小手）

記者任以芳／綜合報導

廣東廣州天河法院公開了一起奇葩案件。一名羅姓美術老師，依照公司要求在家直播上課，家中貓咪先後5次竄入直播鏡頭。公司認為這影響老師形象，加上之前一次遲到10分鐘紀錄，合併解職處分。該名老師不服氣一狀告上法院，獲賠4萬多人民幣，折合約17萬台幣左右。

綜合陸媒報導指出，羅姓女老師於2019年7月5日入職某教育公司，擔任美術老師。2021年3月1日起按照公司的要求在家通過直播授課。

根據天河法院公布案件內容顯示，2021年6月6日，羅姓女老師直播上課過程中，家中貓咪先後5次竄入直播鏡頭，有學員在評論區提問，「旁邊那個蹭來蹭去的東西是什麽？」

▲廣州法官認為該公司擴大解讀女老師行為已經違法 。（圖／翻攝 北京時間）

事後該教育公司指責老師行為影響教師形象（但授課期間做與授課無關的事情，如玩手機、瀏覽無關網站等行為），公司內部自行判定為B級違規，加上之前遲到10分鐘的B級違規，羅姓女老師被升級為A級違規，該公司直接解除勞動合約。

羅姓老師心有不甘，立刻申請司法仲裁，法院審理認為，公司擴大解讀老師形象規定，判決公司向羅某支付違法解除勞動關係賠償金41236.16元人民幣，換算將近約台幣17萬。

法院認為，原告應知曉授課環境不能等同於公司，被告在一次視訊授課過程中，鏡頭出現貓，但並未因此導致無法繼續上課。原告將該情形等同「授課期間玩手機、瀏覽無關網站、聊天、接電話、吃零食、喝奶茶等帶有咀嚼動作的飲料」的行為，明顯擴大解釋並具有隨意性，原告據此解除勞動關系，屬於違法。

該判決出爐後，不少大陸網友大多支持，畢竟疫情期間不少人都是居家上課、上班或開會，家裡免不了出現小孩哭鬧、貓狗等寵物來串串門子，大多數公司主管都能理解，當作輕鬆插曲。

雖然這位羅姓老師授課期間「貓竄出鏡頭」，事實證明沒有影響上課過程，但有網友覺得還是把貓關來好一點；大多數網友留言「感覺更加輕鬆」、「有貓出現很可愛」，還有人把大陸兩年前一名化學老師把貓當「教鞭」的影片挖出來，希望大人用稍微幽默態度看待教學這件事，學生學習印象更加深刻。