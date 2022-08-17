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艾成墜7樓慘死！　王瞳妹急趕現場...神情嚴肅不發一語

記者黃彥傑、陳以昇、林冠吟／新北報導

藝人艾成17日上午10時許驚傳在蘆洲捷運站共構大樓墜樓當場死亡意外！據了解，艾成疑似在共構大樓7樓廚房後陽台墜落，在3號出口處被人發現，當場死亡並未送醫，目前警方獲報已趕抵現場，詳情仍待進一步釐清。而王瞳接獲消息後也急著從宜蘭趕回蘆洲，而王瞳的妹妹和艾成所屬的87樂團經紀人也已到場了解狀況。

▲▼艾成墜樓，艾成87樂團經紀人和王瞳妹妹已趕抵現場了解狀況。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

▲艾成墜樓，艾成所屬的87樂團經紀人(右)和王瞳妹妹(左)趕抵現場了解狀況。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

40歲的艾成是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，曾在三立電視與台視《超級偶像》第一季踢館者及第二季總冠軍，也是87樂團的成員之一，2020年才和藝人王瞳結為連理，2周前2人才開心慶祝結婚2周年，未料17日卻發生憾事。警方獲報後也在第一時間將現場圍起，不過警方到場時，發現艾成已死亡，初步判斷並無他殺之嫌。

▲▼艾成墜樓，王瞳哥哥和妹妹已趕抵現場了解狀況。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

▲艾成墜樓，王瞳妹妹已趕抵現場了解狀況。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

先前也曾傳出，艾成經營艾叻沙，全盛時期有4家店，不過近3年受到疫情衝擊，西門町創始店在日前收攤，只剩下一家，欠債約500萬，王瞳6月受訪時表示，「他（艾成）看到數字血壓高」，但看在她的眼裡，她認為老公近年成長很多。

▲▼藝人艾成在捷運蘆洲站共構宅墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲藝人艾成在捷運蘆洲站共構宅墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

艾成傳出墜樓消息後，在宜蘭拍戲的王瞳已緊急趕回蘆洲，不過王瞳的妹妹和艾成所屬的87樂團經紀人2人接獲消息後，已在17日中午11時許時先趕抵艾成墜樓的地點，2人一前一後到場，均頭戴鴨舌帽，神情嚴肅、不發一語。

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