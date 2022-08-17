快訊／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

記者黃彥傑、陳以昇、林冠吟／新北報導

藝人艾成17日上午10時許驚傳在蘆洲捷運站共構大樓墜樓當場死亡意外！據了解，艾成疑似在共構大樓7樓廚房後陽台墜落，在3號出口處被人發現，當場死亡並未送醫。而王瞳接獲消息後也急著從宜蘭趕回蘆洲，並在李明依與教友的陪伴下趕赴蘆洲分局製作筆錄，最新消息指出，王瞳稍早已完成筆錄，將前往板橋殯儀館認屍，而從王瞳隨身的行李中還可以看見，她帶著2人的愛犬Haru前往分局製作筆錄。

▲王瞳帶著Haru愛犬離開分局前往板殯。（圖／記者陳以昇攝）

40歲的艾成是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，曾在三立電視與台視《超級偶像》第一季踢館者及第二季總冠軍，也是87樂團的成員之一，2020年才和藝人王瞳結為連理，2周前2人才開心慶祝結婚2周年，未料17日卻發生憾事。警方獲報後也在第一時間將現場圍起，不過警方到場時，發現艾成已死亡，初步判斷並無他殺之嫌。

▲ 艾成遺體移往板橋殯儀館 。（圖／記者黃彥傑攝）



據王瞳所述，艾成16日晚間情緒就出現異常，甚至無法對話，不知道為何精神混亂，王瞳見狀也持續陪伴在一旁，但因17日一早必須前往宜蘭工作，2名教友接到通知後也主動到蘆洲陪伴艾成。

然而，2名教友到場後，艾成先是開了門，但卻一直躲在角落，教友不敢輕舉妄動，只好站在門口不斷用言語安撫。豈料，不到一分鐘的時間，艾成就突然失控往房間衝去，教友連忙追上，但進到房內後就已不見艾成人影，教友們當場嚇壞。

▲王瞳帶著Haru愛犬離開分局前往板殯。（圖／記者陳以昇攝）



而艾成墜樓意外傳出，王瞳的妹妺和艾成所屬87樂團的經紀人也在第一時間趕赴現場了解狀況，2人抵達時均頭戴鴨舌帽、神情嚴肅不發一語。最新消息指出，王瞳也在稍早於蘆洲分局完成筆錄，神情哀戚需要有人在一旁攙扶，而她更帶著和艾成的愛犬Haru前往分局製作筆錄，後續也將移往板殯認屍，見艾成最後一面。而艾成也曾在受訪時透露，如果哪天真的意外離開，最放不下的就是Haru跟王瞳。

▼王瞳抵達板橋殯儀館，雙眼空洞失神。（圖／記者陳雕文攝）