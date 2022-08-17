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社會 社會焦點 保障人權

柬埔寨風險高！賣一人可拿10萬！　女蛇頭3個月至少削500萬

記者唐詠絮、鄧木卿、林冠吟／綜合報導

刑事局日前查獲彰化一名41歲的張姓女子涉嫌拐騙國人至柬埔寨，發現張女與3名同夥分工細膩，以在臉書社團「偏門工作」以月薪10萬元應徵打字員、機房維護人員，並包辦被害人出境的一切相關事務，再由人員「陪伴」將人載至桃園機場出境。而警方也曝光人蛇集團販運人口的獲利價碼了！據了解，每賣1人至柬埔寨就可獲利10萬元、泰國則為1萬元至1.6萬元不等，價差至少10倍，而張女3個月來至少賣出50名台人至柬埔寨。

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方指出，以彰化41歲張姓女子為首的人蛇集團涉嫌在臉書PO文，用月薪10萬元誘騙超過50人前往柬埔寨等地。專案小組15日拘提包括張女在內共3名嫌犯到案，並攔下5名準備出國的被害人；檢方16日聲押張、林2人，法院17日凌晨裁定羈押禁見張女，林男請回。

▲▼柬埔寨人蛇集團拐賣台人分工圖。（圖／《ETtoday》製圖）

▲柬埔寨人蛇集團拐賣台人分工圖。（圖／《ETtoday》製圖）

警方初步調查發現，以張女為首的人蛇集團分工細膩，先是張貼高薪聘請到柬埔寨、泰國等國家，從事打字電腦工作、博奕機房的合法高薪行業文字訊息，誘騙年輕人出境，藉以販運人口獲取高額暴利，後續更一手包辦被害人的護照、住宿、PCR檢測、機票等相關費用，且這些費用前期由人蛇集團全權之父，3個月來初估已安排50人出國，每拐騙1人赴柬即可獲取10萬元報酬，背後分工細膩，被檢警抓包時，一旁還有5名準備出國的被害人。

檢方複訊後，認定3人涉犯人口販運防制法、組織犯罪條例等，其中張女、30歲林男有滅證串供之虞，16日向法院聲押禁見，27歲陳姓男子則以2萬元交保。法院17日凌晨裁定羈押禁見張女，林男請回。

警方也表示，目前查獲的幾人中，張女是台灣總代理，27歲的陳男是負責開車、30歲的林男負責辦護照及監控等事宜。

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