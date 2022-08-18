最資深聽團仔！93歲奶奶現身新竹東風音樂祭　網嗨翻：老了也要瘋

▲93歲的張奶奶對於音樂祭十分有興趣。（圖／翻攝自臉書「新竹市新鮮事」）

實習記者徐羽彤／綜合報導

2022新竹東風音樂祭已經在上周末畫下句點，現場邀請許多厲害卡司，像是「血肉果汁機」、「美秀集團」等輪番演出，也有很多外縣市的民眾前來參與，在以年輕人佔大多數的活動中，其中有位高齡93歲的張奶奶出現在活動現場，成為一大亮點，更被稱為「東風最資深聽團仔」。

根據新竹市政府市政新聞報導，奶奶的孫子表示，先前經過孔廟前時，奶奶看到廣場聚滿人，想要進去逛逛，本來以來奶奶會無法接受樂團重低音聲響，沒想到奶奶聽得很開心，甚至就在現場聽了兩個鐘頭，從下午4點聽到6點多，完整聽完Multiverse才走，並直喊，「好聽！好聽！」

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▲奶奶與孫子到東風音樂祭現場，與民眾一同享受音樂祭。（圖／翻攝自臉書「新竹市新鮮事」）

這樣的頭號不是說說而已，原來張奶奶喜歡聽音樂、跳舞，年輕時就時常與丈夫在空軍軍官俱樂部舞廳跳舞，連時任空軍總司令都稱讚她很會跳舞，以前在市區逛累了就會去東門城休息聽音樂表演，發現奶奶並不排斥這類型的音樂，在家還會跟孫子一起聽五月天的歌，十分有活力。

貼文一出，網友紛紛直呼好可愛，「好愛聽團奶奶」、「希望我93歲時，也可以繼續聽東風」、「不知道我老了還搶不搶得到大港票」、「這樣的奶奶我也想來一個」、「奶奶帥到不行，真熱血」、「奶奶好可愛，孫子也是古錐」。