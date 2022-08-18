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社會 社會焦點 保障人權

冰屍呈J型禪定坐姿表情清晰　他領死人錢冰藏老母...每月電費曝

▲▼八里國中女脫口「阿嬤躲冰箱」竟藏屍5年　鄰居曝疑點：缺錢怎會住這。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲男子將病逝的老母親遺體藏冰箱5年。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者戴上容／新北報導

66歲男子將病逝母親藏冰箱長達5年，期間仍用母親名義申請各項低收和老人補助，震驚社會，據了解，阿嬤5年來都被藏在冰箱下層約300多公升容量的冷藏室，發現時已呈堅硬褐黑色乾屍面部表情仍明顯，此外，男子承租租屋處每月電費也曝光，男子月領2萬多元過逝母親的補助，每期拿補助金定期繳納電費，「領死人錢冰死人」行徑讓人不寒而慄。

警方調查，87歲阿嬤2017年8月病危，家人讓她保留一口氣，由66歲兒子從林口長庚醫院接回家後，阿媽到家後旋即過世，男子卻沒安葬母親，反而把母親的遺體對折，藏入冰箱長達5年，當員警上門調查時，發現插電的冰箱放在室外陽台，打開後發現遺體乾癟呈現J型，變成褐黑色乾屍，其中面部表情仍相當明顯。

八里男經商失敗無力下葬老母冰箱塞屍5年　男子：都有固定祭拜

男子疑經商失敗無力下葬，將老母親塞進冰箱藏屍5年（圖／記者戴上容翻攝）

死者66歲的兒子供稱，母親接回家後不久去世，當年只是想暫時存放，才會將母親放在冰箱下層，由於尊重母親信佛，讓她呈禪定方式坐姿冰存，一開始冰存時曾擔心是否腐壞，但冰存一段時間沒發現異狀，此後鮮少打開門，使冷度得以維持。

據了解，冰遺體的冰箱是上下層雙門直立式，阿嬤被放在下層約300多公升容量的冷藏室，由於24小時長達5年的冷藏，遺體呈乾癟黑色，藏屍男子承租租屋處為2房1廳，在陽台擺放藏有阿嬤的冰箱，領到補助後，又再買一台小冰箱作為平常自用。

▲▼新北市八里驚傳「阿嬤在冰箱」。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲新北市八里驚傳「阿嬤在冰箱」。（圖／記者游宗樺翻攝）

男子平均每月可領取政府補助1萬多元，現在該戶二房一廳的租屋處電費曝光，今年3月11日到5月5日為718元，最新一期電費（5月6日至7月5日）因有開冷氣價格較高，金額為1318元，男子每月拿補助金，定期繳納電費，可以說是拿死人錢冰死人，讓人不寒而慄。

警方發現，男子用母親名義申請補助，包含母親中低收補助1年約8萬元、身障生活補助一年約2萬元、重陽禮金一年2000元（2022年調整為5000元）、健保補助1個月2000元（2022年調整為5000元），一年不當得利約12萬6000元，5年來詐領補助至少達63萬元，警後續將依偽造文書等罪嫌偵辦。

▲▼新北市社會局長張錦麗回應八里冰箱藏屍，推斷男子對於母親往生以無力殮葬而鎖在冰箱，應係刻意隱瞞，藉此持續領取相關社會福利。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市社會局長張錦麗回應八里冰箱藏屍，推斷男子對於母親往生以無力殮葬而鎖在冰箱，應係刻意隱瞞，藉此持續領取相關社會福利。（圖／記者戴上容翻攝）

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