開創新竹新格局　林耕仁拋「與世界同步」教育七主軸！

▲林耕仁針對教育問題提出「教育新竹七主軸」，包括「零到六歲國家養」新竹加強版，公幼百分百、臨托3+1，以及終身教育再升級，促進銀髮樂學樂活。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁15日端出教育政策，針對教育提出「教育新竹七主軸」，包括「零到六歲國家養」新竹加強版、發展實驗、科技、及雙語教育，人文與科技並重，最後來有終身教育再升級，促進銀髮樂學樂活。

學前教育部分，林耕仁提出「零到六歲國家養」新竹加強版，除了現有國家0-6歲政策的補助，根據財政預算規模提升市府補助，分擔養育責任。增設公立幼兒園及非營利幼兒園，讓每一學區都有專屬公立幼兒園，每區設三所定點臨托中心，並開辦夜間臨托，增加服務時間，補助私立幼兒園改善設備及遊樂設施，縮減公、私立幼兒園收費差距。

▲除了學齡教育，林耕仁說全民教育以及終身教育也是新竹未來永續發展的重要一環，包含增設社區大學，結合機構共同推展完善終身學習機能，推動多元學習，增加多樣的樂齡課程，促進銀髮樂活樂學。

義務教育部分則發展實驗、科技、及雙語教育，推動創新實驗教育、開設軟體開發班、AI人工智能班、程式設計班、雙語教育班、數位自造與創客課程。鼓勵國小學童多方發展，培養興趣，國高中階段培養運用科技和國際連結能力，與世界接軌。教師員額方面則降低班級人數、提高正式教師員額，代課教師比例要降到8%。

最後則是「終身學習教育再升級」。林耕仁說，除了學齡教育，全民教育以及終身教育也是新竹未來永續發展的重要一環，包含增設社區大學，結合新竹縣市各教育及社教機構共同推展，完善終身學習機能。增設網路平台，提供市民在家自由學習的頻道、善用退休人力，活化閒置空間，開放公有場域，推動多元學習，並增加多樣性的樂齡課程，促進銀髮樂活樂學。

而關埔地區入學問題，林耕仁也提出短、中、長期解方。他表示， 關埔地區學生入學，本來就是以就近入學為原則，短期上，未來也會增加學校班級數、強化落實居住事實查核，以保障區域居民學子的求學權益；中期由市府主動提供資源、鼓勵並輔導周遭各校發展特色，才能疏散明星學校的磁吸效應。長久而言、可檢討關埔二期、增設學校用地、以備未來人口增加預作準備。

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