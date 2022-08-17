台灣很難混？　外配年收破200萬「遍地是黃金」

記者陳俊宏／綜合報導

台人被騙去柬埔寨、緬甸等東南亞國家的案件層出不窮，律師林智群引用嫁來台灣的外籍配偶案例，「人家外配來台灣淘金，也是要彎腰低頭努力，滴下無數汗水，你怎麼會覺得自己去外國，可以吹冷氣輕輕鬆鬆賺錢？」有網友直呼，「律師一語道破」！

林智群16日在臉書說，外配來台灣，都說台灣遍地是黃金，只要「努力」工作，年收入百萬不是夢，會做生意的，甚至年收入超過200萬，「人家外配在台灣，人生地不熟，語言不通，都可以闖出一片天。」

林智群指出，本地人有主場優勢，還有本地人脈，說台灣很難混？你主場都競爭不過人家了，去客場就會贏，「站在黃金上的人們，還要去年收入比我們低的異國淘金？人家外配來台灣淘金，也是要彎腰低頭努力，滴下無數汗水，你怎麼會覺得自己去外國，可以吹冷氣輕輕鬆鬆賺錢？」

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▼許多外配會開餐飲店，由於味道很道地，生意都非常好。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，許多網友留言，「真的耶！外配開的麵食店，我們時常去吃，生意好到不行」、「律師一語道破！我常去的某些麵館，就是外配開的店，工作和招呼客人很勤奮」、「我有個朋友，越南新住民來的，先生不幸早逝，獨立扶養一個女兒長大，目前自己有4間餐廳（都是在北市精華地段），請的員工都是家鄉的姐妹為主，一起奮鬥，非常敬佩。」

台人被騙去柬埔寨、緬甸等東南亞國家的案件層出不窮，警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。