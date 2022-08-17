　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新詐騙「真公司假設廠」對話曝　他見地點驚：賣去緬甸很簡單

新詐騙「真公司假設廠」對話曝　他見地點：賣去緬甸很簡單。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）

▲當事人和自稱上市公司人資的對話截圖。（圖／翻攝「全球反詐騙組織」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家頻傳人蛇集團詐騙案，對此，「全球反詐騙組織」分享一個新詐騙手法，就是假借真上市公司，發布假國外設廠的徵才訊息，「請務必跟總公司的人員確認！」當事人見假徵才訊息直呼，泰國達府就在緬甸邊界，「把人引去達府，再拐賣去緬甸easy easy。」

「全球反詐騙組織」深夜在臉書分享這個詐騙手法，並貼出一名自稱上市公司「人資」的女網友，和當事人的對話截圖，以下為雙方對話節錄：

[廣告]請繼續往下閱讀...

自稱人資：您好～請問不是柬埔寨去嗎？

當事人：是哪？

自稱人資：我這台商公司OO科技，目前泰國達府新建廠缺人，人資職缺薪資5萬底薪不含加班獎金，分公司在嘉義、東莞、昆山。

當事人：會割器官嗎？

自稱人資：…不割。上下班有免費接駁車，上班時間中午12：00-23：00，中午1.5小時休息時間。

當事人：我去查OO，104上又沒在徵人去泰國？

自稱人資：宿舍每個月泰銖2000，團膳公司免費供應，國外職缺我們沒登入。

當事人：那什麼時候約總公司面試？

自稱人資：我可以幫你安排，你手邊有電腦可以幫我填人事電子檔履歷嗎？

當事人：可以傳一下你們泰國公司地址，我看一下是不是那個地方真的有廠在那？

自稱人資：好的。

當事人：達府就在緬甸邊界耶，把人引去達府，再拐賣去緬甸easy easy。

自稱人資（傳了一個泰國地址）：工作不強求。

當事人：我沒想到現在還有來這招，打上市公司的名號，送人去泰國，i服了u。

自稱人資：什麼意思？

當事人：查了老半天，查不到你們公司去泰國設廠的消息欸。

自稱人資：我都說新建廠了。

當事人：上市公司新建廠，會不發布消息嗎？

自稱人資：發不發布是看公司決策，我只是個小小的人資，我無法干涉。

當事人：我禮拜一打去公司問，我確定真的再談。

自稱人資：好的～

當事人：假的我就要發去爆料公社，阻止大家受騙。

「全球反詐騙組織」提醒，這是假借真上市公司的名字，發布假國外設廠的徵才訊息，「請務必跟總公司的人員確認！」許多網友留言，「正常公司外派是很慎重的，不是找隻阿貓阿狗就可以上飛機」、「長這樣的大頭貼，一定不會是上市公司的人資」、「看樣子他們最近很急地出新招騙人過去。」

警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。

▼當事人和自稱上市公司人資的對話截圖。（圖／翻攝「全球反詐騙組織」臉書／下同）

新詐騙「真公司假設廠」對話曝　他見地點：賣去緬甸很簡單。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）

新詐騙「真公司假設廠」對話曝　他見地點：賣去緬甸很簡單。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）

新詐騙「真公司假設廠」對話曝　他見地點：賣去緬甸很簡單。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）

新詐騙「真公司假設廠」對話曝　他見地點：賣去緬甸很簡單。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）

新詐騙「真公司假設廠」對話曝　他見地點：賣去緬甸很簡單。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）

新詐騙「真公司假設廠」對話曝　他見地點：賣去緬甸很簡單。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困
獨／蘇花安最新路線定案曝光！耗資700億「白牌機車行駛留伏筆
快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

白冰冰曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆：沒想到最後這一步

小資追捧！00878上市2年規模逼千億　專家曝買進策略靠這招

快訊／台啤備戰跨聯盟邀請賽　兩隊陣容上演大風吹

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

艾成身亡！　粉絲直衝臉書淚喊：不相信是真的

王浩宇喝廖老大「很難喝」整杯倒了給真心建議

為何沒颱風侵台發警報？災害預報士解答

男女去宮廟「倒立香」插香爐　內行人曝惡質含意

他猜艾成卡欠債關　一票見「1關鍵」搖頭

爆乳女蛇頭「3個月賣掉50人」　徵才文曝光！

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

中小學8/30開學　教長：下週公布停課標準

台灣很難混？　外配年收破200萬「遍地是黃金」

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

「慈濟在海外超強」網曝2原因推爆：世界級能力

H奶娃娃「1女戰8男」成台灣最強女優　和他合作無上限

遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

更多熱門

相關新聞

柬埔寨案「一頭羊可剝兩層皮」　揭詐騙布局：神也是他、鬼也是他

柬埔寨案「一頭羊可剝兩層皮」　揭詐騙布局：神也是他、鬼也是他

台人遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家淪為豬仔事件頻傳，社民黨籍北市議員苗博雅表示，當地的問題其實是中國大陸結合台灣黑幫，販運台灣人，綁架到緬甸、柬埔寨的人口販運一條龍，跨國詐騙犯罪集團背後多有黑社會勢力，協助救援也可能是「一頭羊剝兩層皮」，對解決整體問題並無幫助。

僅1人負責柬埔寨案？　外交部駁：共6人營救

僅1人負責柬埔寨案？　外交部駁：共6人營救

男赴柬遺體照剩頸以上　家屬悲痛沒錢運骨灰

男赴柬遺體照剩頸以上　家屬悲痛沒錢運骨灰

同為台灣人能不救？贖人公定價2萬美金

同為台灣人能不救？贖人公定價2萬美金

台人被轉賣「痛一下」　最後逃命結果曝

台人被轉賣「痛一下」　最後逃命結果曝

關鍵字：

詐騙柬埔寨泰國全球反詐騙組織

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面