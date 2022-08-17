新詐騙「真公司假設廠」對話曝　他見地點驚：賣去緬甸很簡單

▲當事人和自稱上市公司人資的對話截圖。（圖／翻攝「全球反詐騙組織」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家頻傳人蛇集團詐騙案，對此，「全球反詐騙組織」分享一個新詐騙手法，就是假借真上市公司，發布假國外設廠的徵才訊息，「請務必跟總公司的人員確認！」當事人見假徵才訊息直呼，泰國達府就在緬甸邊界，「把人引去達府，再拐賣去緬甸easy easy。」

「全球反詐騙組織」深夜在臉書分享這個詐騙手法，並貼出一名自稱上市公司「人資」的女網友，和當事人的對話截圖，以下為雙方對話節錄：

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自稱人資：您好～請問不是柬埔寨去嗎？

當事人：是哪？

自稱人資：我這台商公司OO科技，目前泰國達府新建廠缺人，人資職缺薪資5萬底薪不含加班獎金，分公司在嘉義、東莞、昆山。

當事人：會割器官嗎？

自稱人資：…不割。上下班有免費接駁車，上班時間中午12：00-23：00，中午1.5小時休息時間。

當事人：我去查OO，104上又沒在徵人去泰國？

自稱人資：宿舍每個月泰銖2000，團膳公司免費供應，國外職缺我們沒登入。

當事人：那什麼時候約總公司面試？

自稱人資：我可以幫你安排，你手邊有電腦可以幫我填人事電子檔履歷嗎？

當事人：可以傳一下你們泰國公司地址，我看一下是不是那個地方真的有廠在那？

自稱人資：好的。

當事人：達府就在緬甸邊界耶，把人引去達府，再拐賣去緬甸easy easy。

自稱人資（傳了一個泰國地址）：工作不強求。

當事人：我沒想到現在還有來這招，打上市公司的名號，送人去泰國，i服了u。

自稱人資：什麼意思？

當事人：查了老半天，查不到你們公司去泰國設廠的消息欸。

自稱人資：我都說新建廠了。

當事人：上市公司新建廠，會不發布消息嗎？

自稱人資：發不發布是看公司決策，我只是個小小的人資，我無法干涉。

當事人：我禮拜一打去公司問，我確定真的再談。

自稱人資：好的～

當事人：假的我就要發去爆料公社，阻止大家受騙。

「全球反詐騙組織」提醒，這是假借真上市公司的名字，發布假國外設廠的徵才訊息，「請務必跟總公司的人員確認！」許多網友留言，「正常公司外派是很慎重的，不是找隻阿貓阿狗就可以上飛機」、「長這樣的大頭貼，一定不會是上市公司的人資」、「看樣子他們最近很急地出新招騙人過去。」

警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。

▼當事人和自稱上市公司人資的對話截圖。（圖／翻攝「全球反詐騙組織」臉書／下同）

