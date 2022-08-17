桃園再增5處「禁行大貨車」科技執法路段　9月1日開始取締

▲八德區義勇街，大貨車禁行地面標誌。（圖／桃園市交通局）

實習記者徐芷儀／綜合報導

桃園市政府交通局指出，桃園自2021年首度啟用「大貨車禁行」違規偵測科技執法，違規案件數明顯下降，創造友善的交通安全環境，即日起交通局於龜山區、八德區、蘆竹區、大溪區與觀音區，再增5處執法場域，訂於今（2022）年9月1日開始執法。

交通局表示，自2021年起首度啟用觀音區中山路二段（環中路東西兩側間）以及蘆竹區南山路三段（山外路口至山林路口間）2處大貨車禁行科技執法，至今違規案件數下降7成，顯示科技執法確實有成效。為改善大貨車與砂石車未經申請同意，違規行駛禁行路段，造成民眾安全疑慮，也協助減輕員警勤務負擔，交通局於龜山區、八德區、蘆竹區、大溪區與觀音區新增「大貨車禁行」違規偵測科技執法。

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▲大溪區埔頂路二段，大貨車禁行地面標誌。（圖／桃園市交通局）

交通局說明5處路段分別為：

1.龜山區青山路二段（往龜山方向），全日禁行6.5噸以上大貨車

2.八德區義勇街，全日禁行15噸以上大貨車

3.蘆竹區南山北路一段，全日禁行15噸以上大貨車

4.大溪區埔頂路二段，7至8時、12至13時、15至18時段禁行15噸以上大貨車及砂石車

5.觀音區仁愛區二段，全日禁行砂石車

交通局局長劉慶豐強調，執法的目的不在於開罰，而是希望改變駕駛人違規行為，讓大貨車駕駛人，能夠依規定申請禁行路段大貨車通行證，共同創造友善的交通安全環境。