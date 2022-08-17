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再一般的工作都能GO獨特！盤點各行各業Be Unique神人

▲▼達人,本色,時尚,媒體,業務,Unique,UNI water,GO獨特就出色。（圖／品牌提供）

▲每種工作都有自己的獨特，來看看街頭藝人、微縮模型工作者、影音創作導演，如何show出自己的獨特面貌。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

日復一日醒來、工作、睡覺，制式生活就像活在看不見的框架中嗎？其實就算再平凡的工作，只要真心喜愛並投入，一樣能展現出獨特自我，近期網路就有各行各業神人，上傳自己在工作日常中與眾不同的面貌，吸引大批民眾「喊酷」！發起品牌UNI water以獨特包裝為主打，讓無色無味的水擺脫平凡無奇的外貌，繽紛色彩在其他包裝水中獨樹一格，現在更發起「GO獨特就出色」夏季活動，號召在各自道路上「Be Unique」的族群，共同譜寫夏日最Unique的活動。

這次小編也實際參加活動，在活動網站上傳自己工作模樣，讓大家知道新聞記者的日常，從確認今天的工作內容外，下標、採訪、搜尋新聞來源，都是工作範疇之一，這份工作每天都會被網友嘲諷——「小時不讀書，長大當記者」、「記者快來抄（新聞）」！但要在最短的時間內找出新聞來源，理出清晰邏輯，有條不紊地寫成新聞稿，為了讓這篇報導被更多人關注，還要下一個能吸引多數人點閱的標題，也是媒體記者的獨特之處！

▲▼ UNI water 。（圖／翻攝自活動網站）

▲小編也實際參與活動，誰說記者只會抄，在工作中也能秀出自己的獨特。

近日席捲社群平台的短影音活動廣告，就釋出3位UNI達人的本色畫面！憑著體能與熱忱，在台北信義區成為最知名的行動雕塑家陳志政；一頭栽進微縮模型世界，擅長打造惟妙惟肖花花萬物的楊玫津老師，以及游刃有餘地掌握影像語言、將創意與技術揮灑自如的李昆祐導演。不少人被他們對生活、興趣的熱情而感動，目前活動網站上已經可以看到許多報名投稿的精彩影片。

▲▼達人,本色,時尚,媒體,業務,Unique,UNI water,GO獨特就出色。（圖／品牌提供）

▲行動雕塑家陳志政、微縮模型老師楊玫津以及導演李昆祐，率先揭露他們GO獨特的一面，希望激起網友一起敢於分享自我本色！

例如讓人看得血脈賁張的「跑酷大貓抓」，震撼之餘也讓人想跟著挑戰自己的極限，從報名影片還能看到 少見的「馬賽克鑲嵌藝術」、「黑板藝術」，更沒想到常見的「打電動」、「踢皮球」也在其中！不是只有專精才能叫達人，看著他人敢於秀出自己「GO獨特」的同時，下意識也帶給自己滿滿的自信與能量！無論你身處哪個職業類別，絕對都有值得挺起胸膛分享、讓眾人欽羨的獨特本事！

▲▼達人,本色,時尚,媒體,業務,Unique,UNI water,GO獨特就出色。（圖／品牌提供）

▲▼活動網站可見不少人分享他們投注熱情的工作與興趣。

▲▼達人,本色,時尚,媒體,業務,Unique,UNI water,GO獨特就出色。（圖／品牌提供）

立即報名，Show出GO獨特的自我超簡單！即日起～8/31（三）進入活動網頁

1. 上傳展現個人獨特的影片或照片至活動官網，展現你的個人獨特面貌。
2. 在影片或照片上提及或上字「我的 GO 獨特是______」，讓大家更認識你的獨特之處
3. 於結尾提到「這就是我，be unique」
4. 展現獨特自我，包含萬元好禮、客製化人物插畫、客製化個人瓶標、客製化瓶中微縮等你帶回家

說到這裡，不得不介紹一下備受關注的3個獨特獎項。第1個就是「客製化人物插畫」，所有漫畫迷應該都有一顆想被「動漫化」的心，想知道自己如果跳進漫畫世界，該會是怎樣的獨特形象？這次不用再空想，因為所謂的客製化人物插畫，就是讓UNI water幫得獎者化身為插畫角色！想看2D的自己，會和UNI water碰撞出什麼火花，影片照片拍下來就能投稿圓夢！

另外，對於重視生活質感的細節控來說，「客製化個人瓶標」也是會讓人一秒融化的獎項，得獎人能與UNI water一起攜手設計專屬於自己的撞色瓶標，無論是想放上活出自我的獨特個人照，或是設計對自己有著專屬意義的瓶標，這個絕無僅有機會讓你從此把UNI water帶出門都走路有風，不僅不會和別人撞款，還會被同事好友搖肩猛問，「到底怎麼做的！？」最後一項神秘的「客製化瓶中微縮」，則開放給網友們想像瓶中要放什麼才能「Be Unique」，最後得獎人就能獲得由達人手工客製的「瓶中微縮」UNI water，成為今夏最獨特的消暑回憶。

▲▼達人,本色,時尚,媒體,業務,Unique,UNI water,GO獨特就出色。（圖／品牌提供）

▲客製化個人瓶標、客製化瓶中微縮、客製化人物插畫等，是此次活動的超吸睛獎項！

喜愛使用獨特濾鏡拍照的潮世代，也一定不能錯過這次的「GO獨特本色濾鏡」，共8款潮色濾鏡隨選隨用，並分享於FB，再截圖貼到【因為GO獨特，何不拍下你的本色】FB貼文留言處，就能參加抽獎，一樣能獲得機會難得、價值約壹萬元的「客製化人物插畫」獎項，未來無論是否參與活動，都要延續這次的獨特經驗，持續與 UNI water一起綻放最動人不凡的自己。
<本篇與UNI water合作>

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關鍵字：

達人本色時尚媒體業務UniqueUNI waterGO獨特就出色

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