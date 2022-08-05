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社會 社會焦點 保障人權

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮捉姦大罵：老母狗...嚇人年薪曝光

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲藥品器材韓姓老闆外遇呂姓女員工，正宮氣壞找徵信社抓姦，看到兩人纏綿模樣氣到怒罵「妳母狗」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北開藥品器材的韓姓老闆外遇呂姓女員工，正宮知情後帶著徵信社抓姦，當場抓到2人僅著內衣褲，正宮見這一幕氣到當場怒罵呂女：「不要臉！小三小四小五都排不了只能當母狗」韓男為息事寧人，與妻簽和解並賠償300萬，但正宮仍怒氣難消，對呂女提告求償百萬。士林地院審結，認定呂女侵害正宮配偶權，判她應賠償20萬元。

判決指出，呂女在韓男開設的藥品器材公司任職業務約20年，年薪更高達185萬元。但2人過從甚密的關係，早就被韓妻有所察覺，並委任徵信社跟監。

2020年10月11日凌晨，韓男帶著呂女到北市開房間，經徵信社通風報信，韓妻趕赴現場，並在房門外稱「你車被人擦撞」韓男不疑有他打開旅館房門後，韓妻果真看見2人僅著內衣褲，衣不蔽體且床上被褥凌亂，一旁徵信社也立刻拿起相機不斷拍照。

被妻子突襲，2人瞬間嚇壞，呂女一聲不吭，韓男也撿起呂女長褲要她穿上，呂女坐在床緣將褲子穿上，韓妻見到這幕，對著呂女大罵：「不要臉」、「小五都配不上配當母狗」、「老母狗」、「小三小四小五都排不了只能當母狗」、「妳賤不賤」更一度想毆打呂女，所幸遭徵信社人員阻攔。

▼韓妻委任徵信社跟監，發現丈夫竟外遇公司女業務。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

韓妻事後與丈夫簽定和解書，韓男也賠償300萬，韓妻則另提告訴，對呂女提告求償100萬元。

呂女出庭抗辯指出，當天與韓男喝醉，所以找間旅館休息，韓妻提出的現場光碟內容，韓男衣著完整，她上、下半身也有穿貼身衣物，並非如韓妻所稱同床衣衫不整，且韓妻也為能舉出證明她有長期侵害配偶權行為，況且韓男也賠300萬元，自己不須賠，若要賠，當天遭拍裸露隱私部位影片且被辱罵，也能反向韓妻求償50萬，若判賠，就抵銷50萬。

法官勘驗影片，認影片雖不能證明呂女與韓男當天有發生通姦事實，但2人互動情形，也明顯逾越結交普通朋友等一般社交行為往來，超過配偶在忠實目的中所能容忍範圍，因此認定侵害配偶權為事實；至於呂女稱韓男已簽下300萬和解書，她不須賠，但法官認協議書沒呂女簽名，難認韓男已承擔她的債務。

至於，呂女提出遭韓妻辱罵、偷拍，可請求50萬賠償，但法官認她是在言詞辯論終結後才提出，顯然有礙於訴訟終結，因此無須審酌；何況本件侵害配偶權為實，且經調閱雙方收入，呂女年收為185萬元，故判應賠韓妻20萬元。可上訴。

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