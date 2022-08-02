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社會 社會焦點 保障人權

愛奇藝在台營運高層千萬薪資曝　范立達等3人願有條件認罪協商

記者黃宥寧／台北報導

愛奇藝台灣代理商歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉嫌協助北京愛奇藝在台進行業務，前歐銻銻高層范立達、趙善真、楊鳴3人被依違反兩岸條例起訴，檢方更查出楊在2家公司薪資為新台幣1740萬餘元、范1398萬餘元、趙1114萬餘元，並建請法院宣告沒收。士林法院（2日）首次開庭，3人均做無罪答辯，且願有條件進行認罪協商。

▲▼ 范立達 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉嫌協助北京愛奇藝在台進行業務，前歐銻銻高層范立達（見圖）、趙善真、楊鳴3人遭起訴 ，士林地院今首次開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

楊鳴（67歲）當庭否認犯罪稱，從一開始去調查局作證或檢察官問訊，都認為自己沒有做錯任何事，起訴書記載忽略了立論觀點。他的辯護人說，歐銻銻、斯翠明都不是北京愛奇藝公司在台灣設立的公司，也沒被愛奇藝公司掌控，僅是代理關係，因而有密切往來，而政府在2020年改變政策，不准台灣公司在台灣為大陸公司代裡、經銷等，更質疑歐銻銻是陸資，但目前公司也解散，斯翠明也未業務往來，希望能夠早日結束一切，若法院、檢察官認為薪資是勞務對價關係，而非犯罪所得，願意與檢方進行認罪協商。

前名嘴范立達（57歲）原在TVBS擔任法務室資深經理，後到歐銻銻擔任負責人，他當庭否認犯罪表示，起訴書與客觀事實有很多出入，歐銻銻、斯翠明與北京愛奇藝公司關係認定也有誤。

▼楊鳴步出法院不發一語。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 楊鳴 。（圖／記者黃宥寧攝）

曾任台北地檢署檢察官蔡彥守替范辯護，歐銻銻、斯翠明都經政府核准合法設立公司，北京愛奇藝有代理經銷關係，但歐銻銻、斯翠明在台營業活動都是獨立以公司名義對外行為，與「台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1條」兩者不得畫上等號，檢方對犯罪所得認定也毫無根據甚至不符合比例原則，因此被告要捍衛自身權益，若檢察官願就犯罪所得部分協商，那被告也願進行協商。

歐銻銻財務主管趙善真（56歲）因新冠肺炎確診未到庭，她委任徐履冰律師替她辯護，仍做無罪答辯，並當庭指出，若檢察官建請沒收薪資所得，等於是把一個上班族5、6年不吃不喝的薪水全抽光，實在無法接受，所以做無罪答辯是逼不得已，但也願有條件認罪協商。

楊鳴、范立達庭後步出法院，面對記者提問「是否覺得委屈」2人均未做回應即離開，全案移審理庭審理。

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