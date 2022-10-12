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「小動物停電」是真的！台電人員搶修停電兼顧動保

▲▼台電,小動物停電,防鼠網,驅鳥器。（圖／台電提供）

▲台電特別在線路上加裝防鼠網，利用電線就能簡單達到防止效果。（圖／台電提供，下同）

生活中心／綜合報導

每當發生停電事故，都會對民眾帶來影響和不便，尤其停電事故原因繁雜，但你知道嗎？偶發性的小規模區域停電，有很多時候是因為「饋線跳脫」造成的。何謂饋線跳脫？台電說明，由於電廠發出的電力，需由輸電線路送至變電所，再透過配電線路經過開關及變壓器送到用戶端，靠近用戶的這段的配電線路或設備「因故暫時無法送電」，就可能發生停電。

台電指出，全台的饋線約有1萬多條，線路總長度約40萬公里，線路共裝設146萬具開關，及144萬具變壓器，這麼龐雜的線路與設備，若某一處遇到天災外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫、造成區域停電。例如：動物誤觸、樹木壓觸、雷害、鹽害、施工不慎挖損，或用戶設備故障引起等，經台電統計，外力因素引起的停電事故約佔六成、台電因素約佔四成。

動物誤觸導致饋線跳脫的情形，常見鳥類、松鼠等小動物導致，其實不是台灣才有這種狀況，例如美國維吉尼亞州在9月時也發生了一起上萬戶的停電，原因就是1隻松鼠夾在斷路器和變壓器之間，進而造成電力設備故障所致。

現代社會環境中，電線桿與線路常成為小動物的活動路徑，動物啃咬線路外部包覆的絕緣膠皮或誤觸線路設備都會造成短路；也有發生過蛇、鼠為取暖而從縫隙鑽進變電箱內的狀況，當鳥獸動物的翅膀、尾巴等部位不慎碰觸線路金屬設備，或相鄰不同線路，即會引起電流導通造成觸電，且會引發線路保護動作，因而造成周遭部分用戶停電。

▲▼台電,小動物停電,防鼠網,驅鳥器。（圖／台電提供）

▲台電近年持續推線路防護計畫，如於電桿線路強化設備被覆，並加強樹木修剪、加裝驅鳥器、防鼠網等，逐步減少事故次數。

為避免外物觸碰，台電人員平時即會進行樹木修剪及地下孔洞封填，以阻斷鳥獸蟲路徑，也為減少外物碰觸造成設備損壞，台電人員將架空裸露的設備進行被覆化，甚至特別加裝驅鳥器、防鼠網等，不僅避免動物因碰觸供電設備而死亡，也防止線路受危害。

依台電統計，配電系統年度事故停電次數從2012年的2.1萬次，逐年減少至去（2021）年約9,000次，呈現逐年降低趨勢。若以動物誤觸導致的停電件數來看，也從2012年的2,838次，到去（2021）年降至1,780次。

台電表示，無論事故停電原因為何，台電同仁都會第一時間至現場積極查修、盡速復電，希望外界能看見台電同仁努力與改善的成果。也將持續推動配電線路設備廣泛汰換、饋線全面自動化、相關裸露設備改善及防災需求線路地下化與儲能設置、智慧電表加速佈建等全面性工程，強韌配電系統也提升整體供電品質。

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