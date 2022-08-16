保險箱300萬消失！女會計急通報...一關鍵曝監守自盜

▲蔡姓女子擔任旅館會計，2018年時發現在辦公室保險箱內存放近300萬元現金不翼而飛，緊急通報卻反被揪出監守自盜。（圖／示意圖，與本案無關／取自Pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

一名蔡姓女子擔任高雄某精品旅館之會計職務，2018年時，辦公室保險箱300萬現金不翼而飛，蔡女緊急向上級通報，警方事後採證，不但未發現保險箱和辦公室有遭侵入痕跡，且蔡女明明頻繁接觸保險箱，卻採不到任何蔡女指紋，加上蔡女又被人目睹在案發前2天曾帶手套上班等情形，橋頭地院審理後認為蔡女監守自盜，須賠償公司298萬元。

判決書指出，蔡女為高雄某精品旅館之會計，負責旗下4間旅館營收之入帳等相關處理，平常會先將營收放進保險箱，再一次存入銀行。2018年時，辦公室裡存放近300萬元的保險箱，蔡女發現裡面的現金不翼而飛，緊急向上級通報。

上級獲報後報警處理，警方到場採證發現，蔡女所在辦公室與失竊保險箱均無受到外力破壞的痕跡，調閱監視器畫面也並未發現有可疑人士入內，瞬間讓案情變的撲朔迷離，也讓上級盯上蔡女，懷疑她監守自盜。

庭審時，蔡女向法官表示，整個保險箱上僅內有採到副理的指紋痕跡，主張是有不明人士將保險箱擦得乾乾淨淨，何況副理自己也有鑰匙，如果僅是觸摸到門把，為何指紋會出現在保險箱內側上等語。

不過橋頭地院審理後卻發現，蔡女不僅測謊沒過，且副理出庭時也表示，竊案發生後調閱10幾支監視器畫面，鏡頭都是正常的，也沒有看到人有任何人進到蔡女的辦公室裡，顯然並非外人入侵辦公室行竊。

而法官同時審酌蔡女開庭前曾自述，她會使用鑰匙開保險箱後再上鎖，使用頻率最少2天一次等情形來看，蔡女既然如此頻繁的使用保險箱，但保險箱卻絲毫未採到任何一枚蔡女的指紋，顯然不合常理。

法官指出，另有證人於事發前表示，有看過蔡女帶著紫色手套坐在位子上，認為蔡女至少在案發前2天就已經刻意將可能留下自身指紋痕跡的地方，仔細擦拭完畢；且針對保險箱裡的鉅款，蔡女起先在收到營收時便會在當天或隔天就前往存款，但事發前蔡女卻將時間拉長至半個月才存一次。

儘管蔡女對此表示，是因為業務繁忙加上需要處理勞資糾紛，才會無暇去存款，但法官認為蔡女還是可以讓會計助理前往存款，不採信蔡女的辯詞，認為蔡女監守自盜，刻意製造辦公室遭竊假象，判她須賠償公司298萬元。全案仍可上訴。