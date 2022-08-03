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工廠會計月薪4萬「只負責領錢」太可疑　她匯同帳戶180萬被救回

▲▼一名男子自稱是工廠會計，月薪4萬卻只負責提領貨款，警方及時阻詐，443萬元差點匯出。（圖／警方提供，下同）

▲一名男子自稱是工廠會計，月薪4萬卻只負責提領貨款，還好警方及時阻詐，443萬元差點匯出。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市28歲呂姓男子自稱是一間工廠會計，月薪4萬，工作內容是到銀行提領貨款和發放薪水，但是對於公司營運狀況以及貨款來源，一問三不知，尤其是這次竟然要一次提領443萬元，警方直覺就是詐騙所得，立即帶回偵辦，帳簿內查出有1筆180萬元才剛匯進來，經通知該婦人原來是誤信投資股票明牌，婦人得知還能拿回老本，開心的感謝「有警察真好」。

▲▼一名男子自稱是工廠會計，月薪4萬卻只負責提領貨款，警方及時阻詐，443萬元差點匯出。（圖／警方提供，下同）

台中市警第二分局永興派出所所長蔡易儒、警員田政峯，日前獲報進化北路上的某間銀行，最近有人新開一個帳戶，陸續有大筆款項匯入，而且有名男子正要把帳簿內443萬元全部領出，令人起疑。

警方趕抵到場，呂男自稱是公司會計，才上班1個禮拜，月薪4萬元，呂男表示是看到臉書徵才廣告，工作內容是到銀行提領公司貨款，員警再追問細節，呂男支吾其詞，不清楚公司帳款來源，當場也聯繫不到公司負責人，員警直覺這帳戶就是詐團的洗錢帳戶。

警方立即呂男帶回所裡詳查，發現有1筆180萬元是一名林姓婦人剛匯入的款項，經聯繫林婦，林婦表示誤信投資股票明牌，被詐團騙的團團轉，如今辛苦積蓄失而復得，開心得一再向警方道謝，警詢後依法將呂嫌移送台中地檢署偵辦。

分局長陳家銘表示，第二分局與北區34家金融機構組成防詐聯盟，推動「警銀聯阻防詐連線」，及時攔阻守護市民財產安全，今年1至7月已成功阻詐23件，攔阻金額達1千937萬2049元，較去年同期攔阻8件，阻詐效能增加3倍，守護民眾荷包不遺餘力。

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