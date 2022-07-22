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離職問薪水入帳時間　會計突暴走嗆「看誰弄死誰」！網看對話傻了

▲（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO詢問會計匯薪時間。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

維護自己的權益錯了嗎？一名網友透露，上個月從公司離職，原本規定30天後就能拿到薪水，不過詢問會計，對方卻說會再晚幾天發放，結果雙方一言不合起衝突，會計竟嗆「看誰弄死誰」，讓他相當傻眼。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，先前在一間貨運公司上班，但經常超時工作沒有加班費，且還會莫名被扣薪水，調度都是看心情，所以在上個月24日離職了。由於合約上寫自離職日起算30天可領薪水，他想詢問是不是7月24日就可以收到款項，於是傳訊息給會計，沒想到竟然被對方出言恐嚇。

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從對話紀錄中看到，原PO詢問會計是否已匯出薪水，對方表示30日才會發放，不過他指出30日已經超過原訂的時間，還附上合約書證明。沒想到會計當場爆氣，「所以咧？你在靠北沙小，看誰弄死誰」，還不停飆髒話，他看了相當傻眼，「怎麼現在的老闆、主管都是這樣說話做事的嗎？」

▲（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼原PO和會計起爭執。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不少人看到後傻眼表示，「一堆欠薪水的公司都比被欠薪的員工講話大聲」、「好誇張的公司，問一下而已，口氣也太囂張」、「我以為薪水是統一一天領，就算離職也是那些結算，還要在額外等30天也真是特別」、「直接到勞工局比較快，順便將對話內容提供給勞工局」、「反正先看看30天後有沒有給錢，不過通常不是都下個月的發薪日給錢嗎？訂這30天好像怪怪的」、「光是無故亂扣薪就直接勞工局了」。

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