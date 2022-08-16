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「追球」遊客破120萬　2022台灣國際熱氣球嘉年華精彩落幕

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華精彩落幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華精彩落幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年夏天最熱門、為期45天的「2022台灣國際熱氣球嘉年華」，15日晚間舉行閉幕光雕音樂會，約3萬8千名遊客把握最後機會來到鹿野高台，將現場擠得滿滿，多達18顆熱氣球同時噴火照亮夜空，300架無人機展演及絢麗煙火秀令人目不轉睛，壓軸演出則由動力火車帶來多首經典歌曲，活動在現場大合唱中畫下暖心句點。

「2022台灣國際熱氣球嘉年華」自7月2日開幕，連續45天為鹿野高台帶來繽紛新氣象，今年特別邀請20顆首度登陸台灣的國外造型球，包含來自日本的養樂多超人與熊本熊、美國的貓王球、巴西的耶穌球等，療癒又壯觀的畫面十分吸睛，共吸引123萬人次來台東「追球」。

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▲2022台灣國際熱氣球嘉年華精彩落幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華精彩落幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年強勢回歸的「光雕音樂會」共舉辦7場，更於台東縣立體育場展出全球首創熱氣球與無人機聯合展演，登場後大獲好評，並且自縣府宣布最終場加碼無人機演出的消息後，再度掀起討論熱潮，許多民眾全家出動，閉幕當日下午3點便逐漸湧現人潮，來自各地的攝影好手更是提前卡位準備搶拍難得一見的景象。

閉幕光雕音樂會先由縣長饒慶鈴帶領熱氣球飛行員及團隊，以熱氣球燃燒器噴火繞場點燃氣氛，揭開活動第一波高潮，接著「台東高商原舞團」及「KEEP DANCE STUDIO」帶來青春熱情的舞蹈演出，重頭戲由全球唯一的HELLO KITTY球帶領貓王球、熊讚球、山魈球等共18顆國內外熱氣球進行精彩光雕秀，300架無人機於空中集結，隨著音樂排列出各種具有台東意象的圖案，讓現場驚呼連連。活動最後以絢爛煙火秀照亮夜空，並由經典雙人組合「動力火車」帶來壓軸演出，「忠孝東路走九遍」等一首首膾炙人口的經典歌曲上演「回憶殺」，萬人大合唱讓現場氣氛沸騰。

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