黃榮村率領考委南下屏東座談　強化與地方機關聯繫溝通

▲考試院長黃榮村親赴屏東座談，強化與地方機關聯繫溝通。（圖／考試院提供）



記者林銘翰／台北報導

考試院長黃榮村16日率領考試委員南下屏東，黃榮村表示，考銓與保訓政策須與相關機關共同研議，所以今天來到屏東縣政府座談，希望透過聆聽地方機關的建議及需求，一起為完善考銓保訓制度而努力。

考試院下午發布新聞稿指出，黃榮村偕同考試委員王秀紅、伊萬．納威等6人前往屏東縣政府，進行2天的考銓保訓業務座談，主動聽取地方機關的需求及意見，作為精進考銓保訓政策的參考，考試院說明，這次的座談會由王秀紅、伊萬．納威與屏東縣政府秘書長邱黃肇崇共同主持。

黃榮村致詞時表示，考試院之於地方機關，有2個政策影響重大，第一是考選人才制度，目前考試院規劃用人機關參與多元選才機制，第二則是擴大縣市政府員額配置的彈性，讓縣市政府有更大的空間做員額配置，以利攬才、留才推動業務。

考試院說明，黃榮村等人在聽取屏東縣政府人事處及衛生局的業務簡報後，就薦任以下主管人員因照護直系血親及配偶申請留職停薪時，其所遺業務的代理規定，以及公務人員升官等考試分數與考績成績按比例併作總成績的計算方式等議題，進行廣泛地交換意見。

與會的考試委員表示，這次來到屏東縣政府實地考察，希望透過面對面交流，深入瞭解地方機關面臨的需求及建議改革方向，以做為未來考試院規劃與改進考銓保訓政策的參考，共同努力讓各機關推動業務更加順遂。