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保訓會活化訓練成績評量　打破傳統筆試「一試定終身」

▲▼立法院司法及法制委員會 考試院祕書長劉建忻 考選部長許舒翔 銓敘部長周志宏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲保訓會主委、國家文官學院院長郝培芝（左一）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

保訓會4日表示，為了使訓練成效移轉至政策與公共事務的推動，保訓會在各項法定訓練中，打破傳統紙筆測驗「一試定終身」的單一評量方式，設計全面性、多元性的評量機制，期望受訓人員透過這個評量機制，深化學習效果，訓後將所學即時回饋在處理各項公共事務中。

考試院上午召開院會，保訓會以「各項法定訓練『專題研討』評量實施與精進作法」為題進行報告，說明各項法定訓練均設計多元、嚴謹的成績評量，其中極具特色的「專題研討」獲得中高階受訓人員高度肯定。

保訓會說明，專題研討是以小組為單位，在跨領域團隊成員腦力激盪下，探討當前重要公共議題或個案，合力完成報告並提出解決建議，這種強調實作的學習及評量方式，能夠增進受訓人員辨別日常處理公共事務遭遇的真實問題，也能強化對政策或方案規劃、執行及危機預應的能力。

保訓會主委、國家文官學院院長郝培芝表示，保訓會辦理的各項法定訓練，都是取得公務人員任用或陞任高一官等資格的重要途徑，保訓會肩負為國家培育及選拔優秀公務人才的重任，提供受訓人員豐富的學習資源。

郝培芝說，保訓會在公平、公正、嚴謹的前提下，設計靈活且貼近公務現場的評量方式，引導受訓人員運用課程所學及團隊協力過程，共同找出可行的公共問題解決方案，讓評量有效鏈結訓練成果，並且期望能在返回工作職場後學以致用。

保訓會指出，期望透過不同專業背景的小組成員間，由共同選定研討主題、選擇研討個案及通力合作撰寫報告的過程中，結合訓練課程所學的核心職能與個人工作經驗，屏除本位主義，接納不同意見，走出同溫層，拓展個人視野。

保訓會也說，專題研討能夠運用團隊合作、腦力激盪及溝通協調，以更多元的角度來看待與分析問題，未來回到公務機關後，展現團隊合作及跨域溝通協調能力，並且能夠更以同理心聆聽彼此需求，提升政府效能。

考試院長黃榮村勉勵，國家文官學院作為國家級公務人員培訓的最高殿堂，可以多參考其他國家文官培訓機構的培訓經驗及作法，並且思考訓練內涵與評量對訓練成效的長短期影響。

保訓會說，專題研討是活化的訓練成績評量方式，經由課程理論與實務經驗不斷相互映證，藉此強化學習成效，未來將持續精進「專題研討」評量的策進作法，發揮跨域學習綜效，達成為國家培育優秀公務團隊的目標。

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