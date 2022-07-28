黨職併公職被追討163萬退撫金　胡志強全額繳還再提告吞敗確定

▲台中市前市長胡志強（中）不服退撫年資被重新計算後縮水，全額繳還被認定的溢領款163萬餘元再提告爭權益，但敗訴確定。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

台中市前市長胡志強1999年卸任外交部長並辦理政務人員退職，原被核定公職退撫年資共26年3個月，但考試院2018年依新制訂的《社團年資處理條例》，將胡的公職年資扣除任職2個社團合計10年10月期間，並追討胡溢領的退撫金163萬餘元，胡志強全額繳還後提告爭取權益，一審台北高等行政法院認定考試院於法有據，判胡敗訴，最高行政法院今駁回胡的上訴，胡敗訴確定。



這是國民黨官員「黨職併公職」被追繳溢領退撫金的第二個大咖案例，考試院前院長關中2018年也被考試院銓敘部追繳，金額高達351萬餘元，關中提告抗繳，一審台北高等行政法院審理認為，銓敘部沒在《社團年資處理條例》施行1年內請求關中還錢，已超出時效而判關中勝訴。



不過銓敘部對關中案上訴後，最高行政法院去年（2021年）召開大法庭統一見解，認定《社團年資處理條例》條文所稱「1年內」，只是「訓示規定」而非強制規定，並無超出時效問題，關中案仍在最高行政法院審理，胡志強本案也是在《社團年資處理條例》施行滿1年之後的2天，才收到銓敘部發函催繳，一審北高行依大法庭決議，認為沒時效問題而做出判決。



北高行本案一審判決理由指出，胡志強被扣除的公職年資，分別是1975年9月到1985年7月，任職中華民國民眾服務總社，以及1990年2月到1990年12月，任職世界反共聯盟中華民國分會（簡稱世盟）及亞洲太平洋反共聯盟中華民國總會（簡稱亞盟），合計10年10月的年資。

胡志強主張任職民眾服務總社的社團年資採計入公職年資，是依據考試院發布的《公務人員採計要點》，應受保障。但一審認為，胡志強任職民眾服務總社年資9年11個月，當年應適用《教育人員採計要點》，但這2個採計要點無論選用哪1個，都必須先具備「公職人員任用或遴用資格，或具有教育人員法定任用資格」，而胡志強當時兩者都不具備。



此外，一審指胡志強在世盟與亞盟的任職年資共11個月，是擔任國立中山大學副教授期間被借調而去，若要將這段社團年資採計入公職年資，前提也是「具有教育人員法定任用資格」，但胡志強當時也不具備這項條件，所以在這2個社團任職的年資共10年10個月，依法都不應採計為公職年資。



一審認定考試院、銓敘部追討胡志強溢領退撫金163萬餘元，於法有據，因此判決胡志強敗訴。胡志強是在2018年5月收到催討函，限期於同年8月10日前繳還溢領款，他覺得不服，但先全額繳還後才打官司爭取權益，他上訴主張一審判決有誤，最高行政法院不採納，今駁回他的上訴確定。