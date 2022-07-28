　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

銓敘部修正公保失能給付標準　刪除女性生殖失能年齡限制

▲▼銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

銓敘部28日表示，基於性別平權及職域社會保險的衡平，銓敘部刪除女性被保險人請領生殖失能給付的45歲年齡限制。

考試院28日召開院會，銓敘部就「2022年6月29日修正發布的公教人員保險失能給付標準附表，基於性別平權及職域社會保險的衡平，刪除女性被保險人請領生殖失能給付的45歲年齡限制規定」為題，提出專案報告。

銓敘部指出，這個標準附表是作為經由醫理專業鑑定，審核被保險人的失能狀態、等級及給付標準的準據，必須因應相關醫療專業意見變動，以及各職域社會保險修正情形適時檢討，以維持失能給付的合理衡平性。

銓敘部說明，這次修正是參考勞動部在今年修正發布的「勞工保險失能給付標準」的修正情形，以及承保機關與醫學會的專業醫療意見，為了強化公教人員保險被保險人權益，並且符合《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》的規定。

銓敘部說，這項標準附表「生殖失能種類第4-20號」部分失能的失能標準，刪除「年齡未滿45歲」的規定，並且經過銓敘部以2022年6月29日部退一字第11154674421號令發布施行。

考試院長黃榮村表示，公保失能給付是為了分擔被保險人因身體器官受傷害或罹患疾病，造成功能永久喪失而對其工作能力、生活品質或經濟生活造成相當程度影響時，能夠提供即時、合理的經濟補貼。

黃榮村強調，請銓敘部未來仍要滾動式檢討，確保失能給付的公平合理，以利安定失能被保險人生活，保障其給付權益。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光
20多歲時尚妹吃霸王餐！　大嗑文華東方2.7萬付不出開溜
托嬰中心3月大女嬰呼吸中止　缺氧30分鐘死亡
剝皮店海削酒客賺千萬！清一色女大生　紅牌兼賣原味內褲月收10
快訊／潤泰雙雄改會計計算方式！　採公允價值
快訊／偷拍性愛片！　陸軍航特部少校遭憲警入營拘提
快訊／午後雷雨來了！　6縣市「大雨特報」
快訊／柯以柔終於離婚成功！　等4年半「配偶欄空了」
擔心上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

銓敘部修正公保失能給付標準　刪除女性生殖失能年齡限制

鄭寶清肯定余正煌勇氣　「涉嫌抄襲論文者應出面接受調查」

柯志恩批城中城、恩恩案媒體雙標　李雨蓁反轟：不問是非的護航

專技人員高考7月30日起登場　中醫師考試明年採電腦化測試

張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來...親友以為太會買

是否擔心頂頭上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

謝國樑首發教育政見　導入新教學方法、閒置校舍4大創新變身

矢板明夫預言「裴洛西會訪台」　直言：來不來對台灣都是加分

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

銓敘部修正公保失能給付標準　刪除女性生殖失能年齡限制

鄭寶清肯定余正煌勇氣　「涉嫌抄襲論文者應出面接受調查」

柯志恩批城中城、恩恩案媒體雙標　李雨蓁反轟：不問是非的護航

專技人員高考7月30日起登場　中醫師考試明年採電腦化測試

張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來...親友以為太會買

是否擔心頂頭上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

謝國樑首發教育政見　導入新教學方法、閒置校舍4大創新變身

矢板明夫預言「裴洛西會訪台」　直言：來不來對台灣都是加分

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

先探／威盛集團火力四射

科技跌勢尾聲？分批佈局AI科技好時機！

跟綠色說再見！　雪碧將全面改成「透明瓶身」　背後原因曝光

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光：須搭配復健追蹤

新竹球場害林哲瑄肩傷開刀　改善小組今拍板4大改善方向

楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

快訊／蘇煥智要選台北市長！　2022首都之戰5人要搶位

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

「民進黨再過2週真的完蛋」　前綠委曝余正煌聲明衝擊

快訊／潘懷宗詐領助理費今解職　陳賢蔚遞補

快訊／余正煌：到現在都沒看過林智堅論文　不知道他寫什麼也懶得去看

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

竹市民調林耕仁26%領先　勝負關鍵曝

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

快訊／到底誰抄誰？　林智堅競辦曝3證據：絕對是原創

林靜儀遭爆4個月還490萬房貸　無奈吐內幕

雙城論壇95萬柯文哲買單？　陳佩琪亮出自家存款：放桌上有需要隨時拿

對陳時中也失望！呱吉嘆「職業道德」遇到長輩與選票都會轉彎

更多熱門

相關新聞

專技中醫師第一階段　明年起刪除列考國文

專技中醫師第一階段　明年起刪除列考國文

考試院會28日通過，修正專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則，中醫師第一階段考試刪除列考國文，並自2023年第一次中醫師第一階段考試適用。

司法人員等3項特考　增列需用名額308名

司法人員等3項特考　增列需用名額308名

公務人員特考12月登場　需用名額2426名

公務人員特考12月登場　需用名額2426名

保訓會：近5年透過升官等訓練「晉升率達7成」

保訓會：近5年透過升官等訓練「晉升率達7成」

公務員轉調規定放寬　養育子女得不受限

公務員轉調規定放寬　養育子女得不受限

關鍵字：

銓敘部失能給付考試院黃榮村

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面