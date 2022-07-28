銓敘部修正公保失能給付標準　刪除女性生殖失能年齡限制

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

銓敘部28日表示，基於性別平權及職域社會保險的衡平，銓敘部刪除女性被保險人請領生殖失能給付的45歲年齡限制。

考試院28日召開院會，銓敘部就「2022年6月29日修正發布的公教人員保險失能給付標準附表，基於性別平權及職域社會保險的衡平，刪除女性被保險人請領生殖失能給付的45歲年齡限制規定」為題，提出專案報告。

銓敘部指出，這個標準附表是作為經由醫理專業鑑定，審核被保險人的失能狀態、等級及給付標準的準據，必須因應相關醫療專業意見變動，以及各職域社會保險修正情形適時檢討，以維持失能給付的合理衡平性。

銓敘部說明，這次修正是參考勞動部在今年修正發布的「勞工保險失能給付標準」的修正情形，以及承保機關與醫學會的專業醫療意見，為了強化公教人員保險被保險人權益，並且符合《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》的規定。

銓敘部說，這項標準附表「生殖失能種類第4-20號」部分失能的失能標準，刪除「年齡未滿45歲」的規定，並且經過銓敘部以2022年6月29日部退一字第11154674421號令發布施行。

考試院長黃榮村表示，公保失能給付是為了分擔被保險人因身體器官受傷害或罹患疾病，造成功能永久喪失而對其工作能力、生活品質或經濟生活造成相當程度影響時，能夠提供即時、合理的經濟補貼。

黃榮村強調，請銓敘部未來仍要滾動式檢討，確保失能給付的公平合理，以利安定失能被保險人生活，保障其給付權益。