基隆+335！全市專責病房收治34人　林右昌：空床率57.8%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心16日公布國內本土病例，新增2萬2902例，其中基隆新增335例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率持續逾五成五，提醒市民朋友主動配合各項防疫規範，及早並完整接種疫苗，戴好口罩、手部勤清消，顧好彼此健康。

基隆市衛生局提醒，嬰幼兒及兒童完整施打疫苗，有效降低重症機率及預防MIS-C，儘速及早接種讓保護力提升。本市各項疫苗專診接種，合約醫療院所資訊，詳參「基隆衛生局」網站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關基隆市疫情部分，本市今日335名確診人數中，外縣市通報69例，佔20.60%；其中女性188人、男性147人；若以年齡別區分，25-34歲有74人最多，占22.09%，其次為55-64歲有49人，占14.63%；至於75歲以上的長者有12人、65-74歲有28人、6歲以下有16人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治34人、空床45床，空床率57.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症14名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬9793人，利用快速通道的有3萬8091人，有7萬6830人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬8368人，條件不符合則有1萬8462人。

【更多新聞】

►「大沙灣石圍遺構」遭釘毀 基隆市府要抓！違者最高罰200萬

►7月半離奇車禍！大學生夜遊北海岸 他左轉「買肉粽」被同學撞死

►海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」 萬尾魚兒跳上岸

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵 儀錶數字慘被打臉