英核准莫德納次世代疫苗　莊人祥：食藥署審查中「最快9月中進貨」

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

英國藥品和保健產品監管局（MHRA）15日宣布核准莫德納二價疫苗，創全球之先。中央流行疫情指揮中心今（16）日說明，英國通過的二價疫苗是包含原始武漢株和Omicron BA.1兩種疫苗株，確實是次世代疫苗，相關資料有送食藥署審查，正在滾動式審查中。他說，如果順利通過，預期9月中旬以後可以進貨，但還要和即將到來的BA.5疫情做整體政策評估。

英國藥品和保健產品監管局（MHRA）15日宣布為莫德納新開發的「二價疫苗」開綠燈，讓這種可同時對付Omicron和新冠原病毒的升級版疫苗，最快可在今年9月提供給成人當作加強劑，也使英國成為全球第一個批准變種病毒疫苗的國家。

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莊人祥表示，食藥署有收到和英國相同包含BA.1的次世代疫苗相關資料，正在進行滾動式審查中；至於包含BA.5的次世代疫苗目前還在臨床試驗，可能不會那麼快。

然而目前美國還在等待包含BA.4、BA.5次世代疫苗，我方是否會使用與英國相同包含BA.1的次世代疫苗？莊人祥表示，包含英國、澳洲、歐盟等近期陸續可能通過莫德納二價次世代疫苗，僅美方堅持等待。

我方還要進行相關討論，尤其目前整體疫情可能在秋天、8月底到9月初出現上升，若疫苗真的審查通過，能夠進貨也是9月中以後，整體都要納入考量，看未來政策如何進行。





▲英國核准莫德納次世代疫苗。（圖／路透）

莊人祥日前也提到，我方與莫德納今年預定供應2千萬劑疫苗，目前共有9百多萬劑到貨，約還有1千多萬的數量可以進貨，提供的也包含次世代疫苗。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有963.6萬劑到貨。

分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑、第六批5月3日110.61萬劑、第七批5月4日111.55萬劑、第八批5月7日125.09萬劑及第九批7月6日的45萬劑（首批幼兒劑型莫德納）。

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