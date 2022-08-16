國籍航空機組員爭取外站解封出房　莊人祥：請民航局評估可行性

▲機師工會抗議相關檢疫，機組員資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心為達防疫目的，要求航空公司機組員在外站時僅能待在房裡隔離，機師工會表示，全世界只剩下台灣及中國大陸對機組員實施如此高強度的防疫管制，今日行文民航局，希望能放寬此項規定。中央流行疫情指揮中心今（18）日說明，會請民航局針對過去兩個月狀況提出相關報告，並具體建議相關方向是否可行。





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▲指揮中心8/10記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

機師工會發文指出，國內航空公司機組員於國外機場外站停留隔夜期間，依據國內指揮中心、民航局等單位所制定之防疫規範，一旦入住航空公司所安排之旅館後，至今仍以一次性房卡之管制，使其無法於停留期間離開下榻旅館房門，處於無異於隔離檢疫之狀態。直至出勤執行下一趟任務，方得離開房門。

此一最嚴厲防疫政策，維持至今已將近兩年時間，造成國航機組員於外站停留期間最短一晚，最常三至四日困於房間內完全無法步出房門；又以對前艙機組員（機師）所造成的影響最為嚴重。

機師工會指出，全世界航空公司僅有中國太路和台灣維持限制人身自由的防檢疫制度。此外，工會調查會內500名機師，約有27%確診，其中境內確診達4/3，顯示國內確診風險比國外大。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國籍機組員6/15已優先實施這個0+7制度，到目前已經有兩個月，目前在請民航局針對過去兩個月實施狀況請他們來提出報告，也提出可能後續具體建議看這方向是否可行。

▲機師工會行文民航局要求鬆綁檢疫管制。（圖／讀者提供）