孩子處境就像《鬼滅》主角！「數位公民」面臨對錯抉擇更複雜

▲現代小孩面對複雜網路世界，處境就像《鬼滅之刃》的主角一樣，有更多複雜的對錯正義。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「iWIN網路內容防護機構」今（16）日舉行9周年年會，其中現場再設計創意總監翁群翔提到，其實現在的孩子的處境，就像《鬼滅之刃》的主角一樣，面對更多複雜的對錯正義，選擇更困難，不是大人單純告訴他們什麼是對或錯那麼容易。如今也和iWIN及Meta合作，共同為兒少打造「數位公民」互動網站，裡頭也有許多生活情境選擇，讓更多兒少可以有更多主動權，做一位善良的數位公民。

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▲網路私密影像外流，許多人也不清楚自己輕易「上車」可能觸法。（圖／記者林育綾攝）

翁群翔分享，先前有藝人私密影像流出後，身邊也有朋友在轉傳，有人也說「從男友手機上看了」，還說「反正當事人不會知道」。他表示，在網路資訊傳遞方便的情況下，很多人可以輕易「上車」，不知道自己的行為觸法或不在乎道德爭議，當時還特別號召活動「這次我們一起下車」，呼籲更多人在不慎上車時，明白自己「有機會選擇下車，也應該要下車」。

他也用《鬼滅之刃》動漫來舉例，由於主角的主要工作是殺鬼，但他的妹妹也變成鬼，等於面臨矛盾和複雜的處境。他提到現在孩子面臨的情況，其實就跟《鬼滅》主角相似，會面對更多複雜的對錯與正義，就算大人告訴他們什麼是對的、什麼是錯的，也不一定適用於孩子的處境，可能會讓他們抱持問號。

翁群翔也說，許多宣導都是為了引發「具體行動」，例如先前跟iWIN和LINE合作「狼人殺了沒」網路遊戲，就刻意不告訴玩家怎樣做是對的，也設計了多重結局，讓更多家庭可以藉由遊戲去溝通。

▲▼「狼人殺了沒」網路遊戲設計多重結局，讓更多家庭親子可以藉由遊戲去溝通。（圖／記者林育綾攝）

如今iWIN也攜手Meta、現場再設計合作，共同為兒少打造的「數位公民」互動網站，即日起正式啟動。翁群翔分享，這遊戲也會呈現現實中各種複雜的議題，而且非常生活化，像是家裡的「冰箱」什麼可以冰、冰多久就有非常多抉擇，而大家google來的答案都不一定是對的。

▲▼iWIN也攜手Meta、現場再設計合作，共同為兒少打造的「數位公民」互動網站。（圖／記者林育綾攝）

翁群翔說，「比查核更難的其實是溝通」，希望藉由遊戲，能創造更多家庭親子溝通、互相學習的機會。而「數位公民護照」也把網路當成出國一樣，設計數位公民群島，還邀請教育部長、網紅視網膜⋯等成為面試官，還要經過宣示才能取得，讓孩子在過程中有更多主動權和儀式感，選擇做一個善良的數位公民。