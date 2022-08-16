七股科工區9月底可供廠商建廠　可帶來290億產值及近萬工作機會

▲台南市七股科技工業區預計9月底可開始提供廠商建廠，預期將帶來290億元產值及近萬個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



台南市七股科技工業區2021年底動土，預計9月底可開始提供廠商建廠，全區預定2027年10月完工，除滿足整體上中下游產業需求，並兼顧七股地區農漁食品製造等特色產業發展，預期將帶來290億元產值及近萬個工作機會，市長黃偉哲期許七股科工區帶動台南海線發展，並成為輔助南科和沙崙綠能科學城的產業基地。



當地里長指出，七股科技工業區規劃蘊釀了20多年，「從嬰兒等到都成大學生了，實在等太久」，去(110)年終於順利動工，居民們期待能帶動當地發展，引進大量工作機會，讓台南海線整個活絡起來。



里長指出，七股科工區位於當地排水末梢低窪地區，當初設計規劃時，有居民一度憂心會影響當地排水，後來得知科工區有滯洪池，才放心不少；希望未來科工區不是一個封閉環境，而是能讓滯洪池周邊兼具遊憩功能，讓當地居民茶餘飯後能夠前往散步運動，提升居民生活品質。





台南市政府經濟發展局指出，七股科技工業區鄰近台17線及台61線，距南科車程約25分鐘、台南科技工業區約10分鐘，開發總面積達141.34公頃。可引進「食品及飲料製造業」、「塑膠製品製造業」、「基本金屬製造業」、「金屬製品製造業」、「機械設備製造業」、「電腦、光學製品及電子零組件製造業」、「汽車及其零件」、「其他運輸工具製造業」、「產業用機械設備維修及安裝業」等七大類。除滿足上中下游的產業需求，並兼顧七股地區農漁食品製造等特色產業發展。



七股科技工業區截至目前已完成先期環保設施(南側洗車台)建置，預計今(111)年9月底可交付第一期整地工程中的第一筆土地，113年完成第一期之道路及管線工程，第二期預計於114年底完成相關工程，全區將於116年10月前完工。開發完成後預估可創造290億元產值及9540個工作機會，將成為台南市蓬勃發展的新一代產業園區。



黃偉哲表示，越新的工業區要越能符合綠能、碳排量及汙染排放少等更嚴格標準，也要有兼顧鄰近土地的滯洪等設施，希望將來園區發展方向，和傳統工業區有所區隔，成為輔助南科和沙崙綠能科學城的產業基地。