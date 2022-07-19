「好羨慕台北人！」北漂女嘆2大優勢：起薪好　網一看無情戳破

▲台北就業機會多、資源豐富，吸引不少年輕人北漂打拚。（示意圖／取自pixabay）

記者隋昊志／綜合報導

台北就業機會多、資源豐富，不少年輕人會選擇離鄉背井北漂打拚，一名北漂女網友發文感嘆，台北人有「工作機會多」、「省下房租」2大優勢，讓她十分嫉妒，「好羨慕台北人！」文章引起不少網友討論，雖然有人同意原PO的看法，但也有不少台北人無情吐槽「現實沒這麼美好」。

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▲台北就業機會多、資源豐富，吸引不少年輕人北漂打拚。（示意圖／記者曾筠淇攝）



一名從高雄北漂到台北的女網友近日在網路論壇「Dcard」表示，她很羨慕台北人，因為台北人有很多工作機會，大學畢業1、2年起薪就是4萬起跳，自己的夢想就是到銀行的總行上班，但總行幾乎都在台北，對她這種外地人到台北上班的話，房租扣一扣根本就不用存錢了，「好嫉妒台北人」。

▲台北就業機會多、資源豐富，吸引不少年輕人北漂打拚。（示意圖／記者季相儒攝）



原PO表示透露，自己畢業後到台北工作4年多，近幾年萌生去總行的念頭，但礙於年紀不小了，已經到了無法放手一搏的年紀，是該回家鄉深耕了，所以她不禁感慨：看到在金控公司上班的女生都會自卑，為什麼薪水這麼少？沒辦法像她們一樣，真的好想去金控上班。

▲台北就業機會多、資源豐富，吸引不少年輕人北漂打拚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



文章一出引起網友們熱議，不少人持反對的看法，紛紛表示「台北人30+也很多沒有4萬呀」、「台北很多不到4萬的工作⋯」、「想多了，文組一堆3萬上下的」、「台北也很多基本薪資的」、「台北其實非常多低薪，不是別人說的那樣」、「台北便當都要100以上晚餐隨便吃也要2-300，物價超可怕，真的不用羨慕」、「沒見過市面的才會說羨慕台北人這種話，根本不知道台北人過的有多辛苦」。



還有人說，「不用羨慕，台北一堆窮忙族，永遠買不起自己的房子」、「台北除了交通、買東西、逛街很方便，工作機會多，其他都不吸引人，尤其是物價」、「真的沒必要羨慕台北人，生活壓力大步調快已經講到爛，最便宜的東西可能叫做超商」、「我土生土長台北人，一個月兩餐不得不在外面解決的我，真心覺得伙食費貴到想哭，想吃點東西都要考慮很久才敢下手」。

不過，也很多同意原PO想法的網友認為，「住家裡就樂勝4萬起薪的非台北人了」、「朋友在台北租房，每個月扣完房租都不到35K」、「真的是羨慕台北有房產的！北漂每個月房租2萬，在台南拿2萬來吃喝玩樂也夠舒服了」、「租金是個硬傷，沒學歷能力又普的我要不是爸媽在台北買房，我現在不知在哪吃泡麵」、「以前小時候還無感，老實說長大後真的有慶幸三代以前就在台北，工作好找又不用租房」。

還有一些人建議，「與其把時間浪費在嫉妒別人身上，還不如好好精進自己」、「比起羨慕別人，不如努力讓別人羨慕」、「一輩子都不要來台北可能比較開心，因為你都知道現況你無法改變了」、「南部4萬多更爽，傻傻的沒事往台北擠幹嘛」掀起熱議。

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