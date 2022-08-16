網友嘲電池百分比回歸也算亮點？　iOS 16測試版這個Bug卻沒改

▲電池百分比出現在iOS 16測試版中。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

預計蘋果於9月發表會時將會同步更新iOS 16正式版，現在第六個測試版本也出爐，包含電池百分比的功能微調更新，根據外媒報導，此次電池百分比可以在低耗電模式下關閉，也讓用戶有選擇的權利，不過其中仍有Bug讓許多網友十分疑惑。

在上一個測試版本中，電池百分比雖然可以隨用戶的需求選擇是否開啟，但若手機進入「低耗電模式」後，就會強制開啟電池百分比，而新版本中用戶將可自行決定開啟或是估關閉。

不過「電池百分比」要復出的訊息，也讓許多網友十分不解，認為安卓早就有這個功能，且根本「不算亮點」，也有網友認為，如過電池在25%以上根本不會關注電量。

根據外媒MacRumors報導，在 2017 年推出iPhone X之前，電池百分比一直是iPhone的標準功能，但由於鏡頭系統硬體所需的缺口導致空間限制，該功能被移除，需要下拉狀態列才能看到電池電量，直到第五個‌iOS 16‌ beta。

但這次的測試版推出後，仍有個奇怪的問題尚未修復，電池百分比在顯示電量時，無論是60%或是100%，圖示都是「滿格電池」，僅有數字不同，要到電池剩下20%以下時，才會變成紅色圖示，也讓部分用戶擔心，會沒注意到電量消耗。