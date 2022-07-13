「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了　網激喊：求合作

▲天才駭客張啟元。（圖／翻攝自張啟元臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

素有「台灣天才駭客」稱號的張啟元，曾破解臉書與Apple Pay漏洞，昨晚他在臉書發文，直指想試試看找到iOS 16的漏洞，賺取高達200萬美金（近台幣6千萬）的獎金。這番話掀起熱烈回響，不少網友留言鼓勵，還有人躍躍欲試，表示想參與合作。

張啟元昨夜表示，「我想試試看iOS 16，200萬美金的漏洞獎金，很想休息1年什麼都不幹，但又不可能不賺錢。我也不是那種會拿人抖內，要人拿錢幫我的人，也不會主動開口尋求幫助或跟人借錢，因為我不想麻煩別人。如果我能找到這個洞，就有快台幣6000萬元，夠讓我無憂無慮休息1年了。」

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▲iOS 16推出第三個測試版本。（圖／取自MacRumors）

對此，網友們紛紛回應，「6000萬能買車買房，妥善運用能無憂無慮好幾年了吧」、「啟元哥你一定可以的」、「太厲害了！挑戰越來越高階、越難，只能說你超厲害」、「希望你能成功」、「你也太猛了吧！是家族遺傳，還是自己苦讀學來的」、「想參與合作」。

細數張啟元過往的輝煌事蹟，他2018年就有找到過蘋果的漏洞，但當時獎金只有美金5000元（近台幣15萬），他更不禁苦笑，「2019年官方才把這個洞列在10萬美金的範圍。」另外，他還幫過LINE抓漏洞，拿到約61萬元的獎金。

不過，他也曾入侵高鐵訂票系統APP，以40元購得1張台北至南港車票，購票成功後反覆修改訊息封包，造成系統誤認檢核通過退款20萬元，高鐵察覺系統出問題報警查辦，桃園地院依「電腦製作不實財產權得喪變更紀錄得利未遂罪」，處有期徒刑6月。

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