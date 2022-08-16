「我不需要全黨救一人」　蔡壁如：有信心論文不會有問題

▲台灣民眾黨立委蔡壁如回應論文問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委蔡壁如碩士論文涉嫌抄襲爭議，而當事學校德明財經科大14日也發出聲明，對於檢舉絕對秉持公正客觀態度，已啟動相關審理事宜。對此，蔡壁如16日受訪時表示，自己的論文不會有問題，和老師討論完很有信心，辭不辭立委，等學倫會結果出爐再說。

蔡壁如16日在廣播節目《POP搶先爆》中表示，選舉到了，民進黨因要鞏固綠營，拿她打柯文哲，但「一人做事一人擔，我不需要全黨救一人」；她說，自己的論文主題是「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，參考的文獻是「政府網站網路傳播之研究」，受到指責的段落皆屬於文獻回顧，且都有標明出處。

「老師說只要有註明出處就不會有問題。」蔡壁如強調自己有參考但沒有抄襲，論文全為個人所搜集之資料，文獻參考一定是參考他人文本，但絕對不會作為寫作內容。此外，對於主持人提問若學倫會最後判定抄襲，是否會辭立委一事，蔡壁如說，和老師討論完很有信心，辭不辭立委，等學倫會結果出爐再說。

至於論文有部分與台北市議員簡舒培一篇臉書文一樣，蔡壁如則回應，論文題目是探討所有台北市民意代表，所有議員臉書都是她的研究對象，文中皆以編號帶入；況且民意代表臉書為公開文獻，所以應該是每個人都可以去取用，不會有問題。