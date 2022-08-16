打工仍有接電話！原民堅信「兒子平安」　用族語問候對方卻沉默了

記者吳奕靖、戴若涵／屏東報導

日前爆出多起台灣民眾遭誘騙至柬埔寨打工，慘淪「豬仔」被囚受虐案，引發社會關注！根據統計，光屏東縣就有近50人被騙赴柬，其中被騙人數又以原鄉占最多，當地居民表示，確實聽說附近社區有民眾受騙，還有民眾稱有人說去澎湖打工，「但人就不見了」，令家屬緊張不已。

▲屏東近50人赴柬打工，在地居民表示，有聽說類似案例。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

屏東縣瑪家鄉近期正在舉行收穫祭，針對最近赴柬打工卻慘遭凌虐的案子，有民眾透露，有聽說2個案例，家長一定很擔心，目前還沒有辦法連絡上，認為資訊來的太慢，第一批已經有人受害，家長可能是因為沒有訊息才會讓小孩外出打工，「看（新聞）那個被虐待成那樣，做父母親的哪睡得著」。

此外，也有當地居民接到消息，鄰近3個社區內，就有2個社區有類似案例，第一個案例他一直告訴該名母親，要打電話給她兒子阿凱（化名），但母親說阿凱在台北，可是就他所知，年輕人都說阿凱的臉書沒有了，懷疑他人可能在國外。面對他不斷勸說報警，阿凱母親還是堅稱孩子平安，強調阿凱還是有接電話，他建議阿凱母親，不然用族語跟阿凱溝通看看，結果這名接電話的「阿凱」就不說話了。

他表示，第二個案例則是孩子說要去澎湖打工，但人卻不見了，「希望在這部分多宣導，我知道原住民（受騙）特別多，家屬很可憐」。

另一名居民面對媒體訪問則直言，不會想去柬埔寨打工，「他國家這麼落後怎麼會想去，重點是他們國家經濟就沒有這麼高」認為這明顯就是詐騙，不會輕信赴柬能有輕鬆又高薪的工作。