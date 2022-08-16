美議員訪台！陸又對台海大軍演　外交部譴責：荒誕野蠻

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基14日率團來台訪問兩天，中國人民解放軍15日即宣布，在台灣周圍海空域進行實戰演練。對此，外交部發言人歐江安今（16日）在例行記者會表示，中國發動危險的軍事挑釁實屬荒誕野蠻，譴責中方不斷製造危機，並籲請國際社會共同譴責中國非理性的軍事躁進行徑。

歐江安表示，外交部嚴正重申，接待來訪的外國國會議員，完全是民主國家間正常交流的常態性活動，中國以此為由發動危險的軍事挑釁，實屬荒誕野蠻，只會進一步破壞區域穩定、干擾印太地區的重要航線與商業活動，毫無正當性且不負責任。

歐江安強調，外交部嚴厲譴責中方軍事挑釁及不斷製造危機，我方嚴正告誡中方立刻停止升高區域緊張情勢，同時籲請國際社會共同譴責中國非理性的軍事躁進行徑，不但破壞台海現狀，更對區域安全構成嚴峻挑戰。

歐江安表示，中國單方面製造危機，再次印證北京當局就是破壞台海現狀與國際秩序的一方，兩岸互不隸屬是長年客觀事實；中華人民共和國從未統治台灣，這是國際公認的真相，台灣人民樂願與全世界交朋友，一向歡迎國際朋友造訪，其他國家無權置喙。

歐江安並稱，身為國際社會負責任的成員，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但是更堅定、沉著應對中國的軍事脅迫，捍衛我國主權與國家安全，固守民主自由防線，我方期盼世界各國持續聲援民主台灣及關切台海和平遭中方破壞，遏止威權主義的擴張與侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。

另對於媒體關注，美國國務院發言人Ned Price15日在例行新聞簡報會上指出，美國國會議員數十年來持續造訪台灣，國會議員訪台完全符合美國的政策，是中國單方破壞現狀，中國軍演是挑釁且沒有必要的作為，中方完全反應過度；歐江安說，外交部對美國國務院的評論表示認同與肯定。

歐江安指出，台美關係友好密切，美國國會議員訪問台灣的慣例行之有年，以今年年為例，到目前已累計19名國會議員（8位參議員、11位眾議員）來台灣訪問、2021年也有14位國會議員（3位參議員、11位眾議員）抵台訪問，外交部竭誠歡迎美國國會議員及各界友人未來繼續訪問台灣、支持台灣，與我方深化各領域的合作交流，有關未來訪團的相關資訊，若有具體結果，外交部會適時說明。