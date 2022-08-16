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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超勇老闆空手擒匪　比基尼爆乳妹「美腿猛踹」成焦點

記者葉睿涵／綜合報導

美國洛杉磯的好萊塢社區最近發生了一起當街搶劫案。一名劫匪在光天化日下闖入餐廳，襲擊並打劫正在用餐的老人，還好餐廳老闆奮力追趕匪徒，並將他壓制在地，直到警方到場將現行犯帶走，才沒讓老人蒙受損失。然而監控畫面曝光後，老闆女友穿著比基尼上衣與熱褲「拔腿相助」的片段卻成為吸睛焦點。

綜合美媒報導，從現場畫面可見，一名身著黑色衣褲的男子，突然闖入好萊塢地區的一家餐館，在大庭廣眾之下公然出拳痛毆正在座位上用餐的老人，並趁著對方摔倒在地後，立即搶走老人的錢包與手機逃走。

當時就坐在附近的餐廳老闆瑞特克里夫（Tim Ratcliff）見到後，氣得趕緊起身，衝出門外追趕劫匪。就在匪徒跑到拉布雷亞（La Brea）和好萊塢的交叉路口時，瑞特克里夫猛地撲向匪徒，同時用手臂勒住他的脖子，將這名膽大包天的匪徒壓倒在地。

▲▼好萊塢一場搶劫案爆發後，辣妹伸出長腿，狠踹劫匪的畫面成為了眾人的焦點。（圖／翻攝自YouTube／Amcrest Technologies）

▲好萊塢一場搶劫案爆發後，辣妹伸出長腿，狠踹劫匪的畫面成為了眾人的焦點。（圖／翻攝自YouTube／Amcrest Technologies）

就在2人扭打的過程中，瑞特克里夫穿著比基尼上衣與熱褲的辣妹女友也跟了出來，在路人的協助下，撿起散落在地的錢包和手機還給老人，並伸出一雙修長美腿，狠踹被制伏後還在不斷反抗的劫匪，直到警方在9分鐘後趕到現場，將這名現行犯帶走。

瑞特克里夫表示，他在事發當時的腎上腺素很高，導致他在嫌犯被拘留後，才感到筋疲力盡，「現在洛杉磯的治安很差，一名警官和我談到了這件事，就連他們也厭倦了每天發生的搶劫案，許多人也開始自己動手、自力救濟。我很樂意做這樣的事，即使類似的事情再發生，我還是會這麼做」。

據福斯新聞報導，此案發生的同一天，洛杉磯警局也宣布將在好萊塢分局增加警力，以解決當地犯罪率飆升的問題。媒體指出，好萊塢的搶劫與盜竊案分別增加了20%和25%。

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