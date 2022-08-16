人蛇集團全是台灣黑幫！柬籍前立委：政府現在作法根本沒用





▲桃園機場東南亞的聯合報到櫃檯人潮爆滿，警方舉牌提醒民眾嚴防詐騙。 (圖／記者游宗樺攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對柬埔寨工作詐騙案頻傳，來自柬埔寨的新移民、國民黨前不分區立委林麗蟬表示，這些犯罪都與台灣的幫派有關，因此應透過政府的合作，互享情資，共同打擊跨境電信詐騙犯罪源頭，不應僅在新聞上被動式呼籲國人提高警覺，或在機場勸導國人不要前往，治標不治本。

對於4千多國人受騙，林麗蟬表示，近期看到國人遭拐騙到國外從事電信詐騙的新聞，知道許多朋友都很關心，也很難過。其實柬埔寨政府與當地警政單位一直很努力在打擊犯罪，但說真的任何政府都很難一次將所有的犯罪根除。

林麗蟬表示，根據刑事局調查，這些犯罪都與台灣的幫派有關，因此，真正治本的方法，應該是「透過政府之間的合作」互享情資，共同打擊跨境電信詐騙犯罪。她呼籲，台灣政府能夠設法抓住這些跨境電信詐騙的源頭，特別是在台灣主謀及其組織，才能避免無辜的台灣民眾輕易地受到詐騙，真正有效杜絕這些現象。而不是像大家現在所看到，僅僅在新聞上被動式呼籲國人提高警覺，或在機場勸導國人不要前往，這種治標的方式。

林麗蟬強調，東南亞國家跟任何其他國家都一樣，不可能完全沒有犯罪問題，但希望大家不要過度的渲染或誇大，甚至因此污名化東南亞國家，這反而會加深台灣跟東南亞國家之間的誤解和對立，不利雙方交流，更不利於政府的南向政策。

最後，林麗蟬表示，台灣政府盡快提出有效的遏止措施，讓台灣與東南亞國家的各種交流能夠朝向正面發展，同時也保障當地台商的權益，加深彼此正向關係。