GAP自陸大規模閉店！多地門店全場大出清　連滅火器也賣66元一個

▲GAP自陸大撤店。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

繼服裝品牌H&M、ZARA母公司Inditex集團旗下三個品牌在大陸大規模關店後，來自美國的Fast Fashion（快時尚）品牌GAP日前也傳出在大陸多個城市關店，涉及北京、上海、廣州等一線城市。在浙江杭州一家GAP，不但甩賣衣服清倉，就連滅火器都賣，明碼標價15元人民幣（約新台幣66元）一個。

據《都市快報》報導，9日傍晚，在杭州餘杭區古墩路金地廣場1樓西側的GAP專櫃，玻璃櫥窗中就有紅底白字的閉店通告，另外諸如三折、五折的折扣信息非常醒目，貨架上也遍佈「閉店清倉」的牌子。據廣播顯示，該店營業時間至10日，正價商品兩件及以上三折，紅色標籤減價商品折上五折，但不提供退換服務。

▲玻璃櫥窗中就有紅底白字的閉店通告。（圖／翻攝自都市快報）

由於清倉已近尾聲，店內的成人區選擇已廖廖可數，只剩些長款衛衣和牛仔褲，其中牛仔褲基本上7、80元（人民幣，下同）一條。而值得一提的是，除了服飾，店內的各種模特、貨架、家具等物也被甩賣，其中滅火器更有明碼標價15元一個，另有梯子200元，半人模特則100元。

不過，除了金地廣場，目前杭州其他GAP專櫃都是正常營業，短期內沒有撤店計劃也尚未接到品牌通知。

其他地區，湖北武漢五家GAP門店均正常運營中，但同樣有搞促銷活動。如位於楚河漢街的門店隨處可見「限時特惠」、「大減價」的牌子，一些剛上市的新品打七折。店員表示，促銷活動並非是因為撤店，雖然他確實聽說一些GAP門店最近要關了，但是他們沒有收到閉店的通知。但他也指出，該店暫時是不會關閉的，但未來就不知道了。

▲滅火器也賣。（圖／翻攝自都市快報）

2010年GAP正式進入大陸市場，首批旗艦店選在北京和上海最繁華的商圈。其中，上海首批門店在南京西路的中創大廈和淮海中路的香港廣場，北京首批門店開在朝陽大悅城和王府井APM。不過，這一曾經風靡一時的平價快時尚品牌勢頭卻大不如前。

▲店內大減價。（圖／翻攝自都市快報）

GAP在大陸密集的關店，似乎也早有預兆。早在2020年，GAP就開始不斷閉店，僅在北京就關閉王府井apm的首店、西單大悅城旗艦店、頤堤港店等多家重要門店。2021年3月，「GAP考慮出售中國業務」的話題曾一度登上微博熱搜。媒體曾援引消息人士稱，GAP正在考慮包括出售大陸業務在內的潛在選項，以調整在大陸的運營情況。彼時，GAP並未對該消息進行回應。而中國商業聯合會專家委員會委員賴陽認為，消費者越來越追求時尚設計及服裝服飾所代表的個性，像GAP這類品牌相對簡約缺乏設計感，與現在消費觀念存在很大落差。