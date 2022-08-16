「台海局勢十分緊張！」　蔡英文：台灣民主被擊倒各國都會受影響

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前以視訊方式接受日本「りぶる」（Libre）月刊專訪時表示，台海局勢十分緊張，台灣面臨巨大挑戰，台灣具備守護區域和平的責任與義務，「台灣的民主自由如果被擊倒，區域各國都會受到深遠的影響」。

蔡英文受訪時，首先針對日本前首相安倍晉三表達哀悼。她表示，安倍是在台灣最知名的日本政治家，也是她的好友，對促進台日關係貢獻良多，獲得許多台灣人尊敬。

蔡英文表示，尤其是安倍在2016年提倡「自由開放印太構想」，具有先見之明，在國際社會也是受矚目的政治領袖。她說，安倍也致力推動區域經濟發展跟繁榮，促進跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的簽署跟生效，在台灣獲得高度評價，安倍前首相一直致力維護對印太地區和平、穩定及發展。

蔡英文指出，在俄羅斯入侵烏克蘭以後，安倍也很關心台灣的安全，而且他也公開表達，「台灣有事，就是日本有事」，充分地凸顯他對台日關係的重視，積極支持台灣國際參與。

蔡英文說，安倍的後任菅義偉前首相及岸田首相也十分重視台日關係，今天台日關係可以說是幾十年來最好的情況。希望今後台日雙方抱持著安倍前首相對臺灣的關心，繼續共同努力，進一步深化兩國友好關係。

在台灣地緣政治的重要性上，蔡英文表示，在軍事緊張局勢持續的台海和平與穩定，對東亞及印太地區國家都十分重要，如同河野議員在7月26日凱達格蘭論壇所提到的印太安全保障，正如河野議員當時表示，「如果台灣受到侵略，無論是日本選擇如何的回應，日本勢必都會受到影響」，這對世界經濟的影響也是極為龐大的。

蔡英文表示，很多人都知道台灣是全球高科技產品生產製造重鎮，尤其在全球半導體產業供應鏈扮演不可或缺的角色，台灣海峽是連結東海及南海的主要航路，所以台海的和平穩定，攸關全球高科技產品供應鏈的穩定。

對於烏俄情勢對台海危機的影響，蔡英文說，烏俄戰爭對台海情勢當然會有一定的影響和示範的作用，但是究竟是助長或減少台海危機的風險，就要看民主國家是不是可以團結一致，共同應對威權主義的擴張與威脅。

蔡英文強調，台灣將會堅守在民主陣線，也會持續強化自我防衛的力量，也期待持續深化與美國、日本等民主國家的合作，共同維持台海及印太區域的和平穩定。

至於現在蔡英文正在關注的事情是什麼？蔡英文說，身為總統，她特別念茲在茲的，就是台灣的安全，正如前面提到的，台海局勢十分緊張，台灣面臨巨大挑戰，台灣具備守護區域和平的責任與義務，「台灣的民主自由如果被擊倒，區域各國都會受到深遠的影響」。

蔡英文強調，面對區域強權的威脅，安全問題不只是台灣要單獨面對的問題，周邊國家共同合作和對話不可或缺，「我們呼籲國際社會維護臺灣和印太區域和平與穩定的重要性，並希望盡快建立安全對話機制」。