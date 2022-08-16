拜訪李慶元「拔樁」？　陳時中跨黨派請益：有經驗及代表性都請教

▲陳時中拜訪請益市議員李慶元。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰台北市長選戰，民進黨參選人陳時中今（16日）上午親赴文山區，向資深新黨議員李慶元請教捷運環南段交通議題，引發外界關注是有否「拔樁」意味。對此，陳時中受訪說，向資深議員請教才能夠了解地方，他提出「把事做好」口號無關藍綠，未來也會安排跨黨派的請益之旅。

陳時中今天上午受訪說，剛剛議員有和大家提醒，在市政問題上藍綠成分非常低，是為了市民怎麼樣能夠更好，大家能夠共好來努力，李慶元經營地方事務非常久，「我要當市長、想要當市長的人，一定要跟這樣資深的議員來做請教，才能夠了解地方，對地方有所貢獻。」

媒體追問，是否擔心此舉恐引起深綠民眾不滿？陳時中說，不會，他的競選口號「把事做好，台北更好」，這是非常重要的，這無關藍綠；至於之後也會安排跨黨派的請益之旅嗎？他說，包括有經驗、有代表性的，都會一ㄧ來請教。

此外，李慶元受訪時也表示，台北市副市長黃珊珊常常問他市政建設的議題，因此今天為陳時中做簡報所說的問題，黃珊珊都非常清楚，他還在觀察，現在國民黨參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊3人中誰的「綜合評估」最優質，思考誰最適合帶領台北市。

不過，李慶元也不諱言，以目前3位市長參選人所提出的政策來看，大概是蔣萬安目前相對比較看不到政策，呼籲參選人們必須端出牛肉，讓民眾有感，而不是打高空、騙選票、政策買票的政見。他大膽預言，此次選戰對參選人來說艱辛，估計開票差距會在1、2萬票之內。