成大全民台語認證傳集體作弊　主任曝立委施壓討成績！校方回應了

▲2022年春季全民台語認證傳出有20多名考生涉集體作弊。（圖／成大提供）

記者林悅／台南報導

國立成功大學台灣語文測驗中心與社團法人台灣羅馬字協會，共同辦理的2022年春季全民台語認證已於7月15日正式公布成績，但卻傳出有20多名考生涉集體作弊，成大台灣語文測驗中心主任蔣為文15日深夜更在臉書PO文，怒指有立委替作弊考生向測驗中心施壓討成績！

國立成功大學台灣語文測驗中心與社團法人台灣羅馬字協會，共同辦理的2022年春季全民台語認證，於7月15日正式公布成績，這次考試約有3千多人報考，出席應試比率為83％。出席應試人數中獲得B2中高級的考生佔有30％，獲得C1高級者佔25％，獲得C2專業級者佔3％。

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由於教育部即將於今年秋季開始在中等學校開課教授台灣語文，因此帶動許多教師研習台語並參加台語認證。依據教育部規定，教師須具備至少B2中高級的台語認證證書才能在學校教台語課程。這次考試計有1553位考生達到B2中高級以上程度，符合教育部規定。

據了解，此次春季全民台語認證考試過程大致順利，事後竟傳出有20多位考生違反試場規則或集體作弊。台灣語文測驗中心主任蔣為文表示，5月28日考試當天有少數考生利用網路群組傳送考試題目給下梯次的考生，考生這些行為已違反試場規則及違反著作權法，台灣語文測驗中心已針對違反試場規則或集體作弊的考生進行調查並陸續做出懲處之決議。最輕之懲處為違規之科目以0分計算，最重的是取消考試資格（四科0分），並5年內禁止報考全民台語認證。嚴重涉及竊取台語認證題目並主謀透過網路群組傳播者將以侵害著作權移送法辦。

▲成大台灣語文測驗中心主任蔣為文，臉書PO文怒批竟有立委替作弊考生向測驗中心施壓討成績。（圖／蔣為文臉書）

成大台灣語文測驗中心主任蔣為文更在15日深夜在其臉書PO文指出：「竟然有X黨的立委替參加台語認證作弊的考生來向台灣語文測驗中心施壓討成績！乾脆請這位立委召開公聽會讓大家聽聽看什麼理由可以允許考試作弊！難道X黨不想選市長了？或許他們想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點？」

台南市警一、五分局指出，有關國立成功大學台灣語文測驗中心與社團法人台灣羅馬字協會，共同辦理的2022年春季全民台語認證，警方尚無接獲相關報案，警方將進一步了解。成大發言人李俊璋副校長指出，有關成大台灣語文測驗中心主任蔣為文所言之事，校方之前並未接獲蔣老師相關訊息通知，早上校方聯絡老師想進一步了解此事，但蔣老師未接手機，所以校方並不知詳情，目前校方將積極連絡蔣老師進一步查處。

據了解，台灣語文測驗中心為目前全國唯一自辦台語認證且獲教育部認可的學術機構。自2010年開始辦理全民台語認證考試已累積10多年的考試經驗，其測驗具有極高信度與效度。蔣為文主任曾表示，該中心持續秉持客觀公正之態度及科學實證方式來辦理全民台語認證。而秋季考試預定在今年12月份，預定9月份將公布簡章在中心網站。

成大指出，台灣語文測驗中心是隸屬於成大產創總中心之下的非編制中心，是一個自主經營的單位。產創總中心主要在於協助行政、人事、及中心業績的評鑑，並無涉入所屬中心内部的經營和管理。台灣語文測驗中心主任蔣為文老師感謝大家的關心。

這次事件起因於5月28日舉行的2022年春季全民台語認證測驗，傳出20多名學生違反試場規則，主辦單位台灣語文測驗中心試務委員會已依照證據調查作弊屬實並陸續對違規考生做出懲處決議。