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大學教授認同學習歷程檔案　逾6成認為可找到合適學生

▲▼成功大學。（圖／翻攝自facebook.com/ncku.edu.tw）

▲成大調查顯示，逾6成大學教授認為，透過學習歷程檔案可找到合適學生。（圖／翻攝自成大臉書）

記者許敏溶／台北報導

108課綱要求高中生要建置「高中學習歷程檔案」，但實施後引發不少爭議，成功大學近期也針對參與申請入學的審查委員進行「學習歷程檔案」調查，61%老師認為，有機會透過學習歷程檔案找到適合的學生，但也有老師認為有「資料太片段、不易審查」問題，建議學生的資料要重點精簡、排版要清楚美觀，但不要太花俏。

在新課綱「適性揚才」精神之下，教育部推動以「學習歷程檔案」作為申請入學書面審查主要參採資料，而首次實施，引發各界正反不同意見，成大教務處教務研究專案辦公室特別設計「111年大學申請入學審查委員回饋問卷」，邀請成大今年參與申請入學書面審查的49名委員協助填答問卷。

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成大教務研究專案辦公室主任蔡孟勳表示，該調查題目設計針對三大面向，包括：「學習歷程檔案」意見回饋，各系申請入學審查評量尺規使用回饋，以及學習歷程評分系統回饋，調查期間為今年5月17到6月17日。

蔡孟勳指出，調查中發現，審查委員對於學生資料是否達到期待，47%認為「大多數達到」，還有32%認為「一半達到」，但比較今年學習歷程檔案跟過往考生的備審資料有何不同，僅有14人認為「資料較系統化、易做出比較」，另有10人認為「資料太片段、不易審查」，還有9人認為「無太大差異」，但仍有61%受訪者認為，有機會透過學習歷程檔案找到適合的學生。

此外，調查也發現，審查委員期待學生在學習歷程檔案呈現的能力，前三名為「系統思考與解決問題、規劃執行與創新應變、身心素質與自我精進」等能力，另也希望看到學生「自我省思及克服挫折、自我規劃與學習、重點呈現與表達」能力；另調查中也建議學生，高中歷程檔案資料要「重點精簡、排版要清楚美觀」，但不要太花俏

蔡孟勳分析，從調查結果看來，成大的審查委員認為第一年的學習歷程檔案算是成功，因為高中生可能不知道怎麼準備，但在甄選會的網頁設計上，的確造成不少老師困擾，還有很多改善空間，加上學習歷程檔案項目比之前備審資料還多，導致老師在審查時間很趕，可能花1到20分鐘看一份資料，這或許會讓高中學生很沮喪，但這也提醒高中生，學習歷程檔案項目要精簡，就如同調查中提及，資料要重點精簡、排版要清楚美觀，但不要太花俏。

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