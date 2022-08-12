人夫偷買春！一看小姐是「兒子女友」急問：怎麼讓他們分手？

▲原PO買春遇到兒子女友。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人在意另一半工作，尤其如果性質較為特殊，可能會難以接受。一名人夫抱怨，他日前偷偷瞞著老婆去買春，結果發現叫來的小姐竟然是兒子的女友，但兒子卻完全不知道女友的工作，讓他深感不妥，覺得兒子有必要知道，引發討論話題。

原PO在《匿名公社》發文求助，起因於他上個月去買春，卻覺得小姐愈看愈眼熟，才發現是兒子的女友，而且是初戀，因為看過2人的合照，他很確定是同一個人，但是兒子一無所知，只知道女友半工半讀，對於工作內容不了解，他認為兒子不應該找一個「在賣的援交妹」當女友，但是又不能明講，因為如此一來，老婆就會知道自己去外面風流，夫妻會因此鬧離婚，只好尋求網友意見。

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貼文曝光後，網友留言發表意見，「援交妹怎麼了嗎？有問題的是你吧？」、「還沒論及婚嫁的話就算了吧！」、「除非你兒子夠強，不然應該很快分手」、「你帶你兒子去，讓他看清楚，不然他不相信」、「恭喜你，解鎖與兒子共用任務，已羨慕」。

▲人夫希望兒子趕快和女友分手。（示意圖／翻攝自pexels）

對此，曾出版過《手槍女王》一書的雞排妹師妹袁非向《CTWANT》透露，就某意義上，這名爸爸想把兒子的女友處理掉，是因為「他睡過了」，只要雙方見面，女方也握有他的把柄，要是鬧開了場面會很難看，不如先下手為強，趁兒子女友不知道先處理掉，「男人這方面的嘴臉是真的好笑」。

袁非認為，女生若有在援交，其實很難和另一半修成正果，因為社會閱歷差太多，但是對這名爸爸來說，放著不管終究是後患，並推測兒子如果是乖男人，和女友有很高的機率漸行漸遠，「放著不管就會分了」，很少初戀會修成正果的，並建議兒子分手後做健康檢查，好確定身體沒問題。

▲袁非建議一家人都要做健檢。（示意圖／翻攝自pexels）

話鋒一轉，袁非建議乾脆安排全家做健檢，因為這名爸爸的「嫖品」不一定好，像是會不會偷拔套、欺負妹妹見識少所以少給錢、不尊重人等。她從對方敘事的語氣推測，明明是自己花錢買春，卻用「在賣的」形容兒子女友，還急著要他們分手，歧視意味很明顯，「用完就急著扔不打緊，還強調要弄走女生，又要保護自己召妓不被發現，自己買人家女兒，卻不准兒子用有用過的嗎？」

接著，袁非分享過去和某個男客的對話，對方表示如果有兒子，到了15歲就會帶去酒店見世面，她反問如果是女兒，是否就會帶去牛郎店？沒想到男客立刻拒絕，「我會給她上貞操帶上學」，深怕女兒年紀輕輕就破處，還擔心自己買春以後會遭報應生女兒，「我要去做精蟲分離術只能生兒子」，對兒子女兒的態度截然不同。

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