機車男手放「禁忌部位」　後座女抖不停！網看傻：太急了吧

記者朱祖儀／綜合報導

在台灣騎機車出門的人非常多，但奇怪的現象也不少。近日就有一名機車騎士在停等紅燈的時候，發現前方有一對情侶的行為有些詭異，男方的手放在後方，位置有點害羞，女子則扭動了一下，讓人忍不住想歪。不少網友看到後，紛紛表示「會不會太急了？」

原PO在臉書「爆料公社」分享一段影片，看到前方一對情侶正在停等紅燈，不過騎士的手卻不安分，因為他不是握著機車把手，而是往後放在自己和女方的中間，位置看起來有些詭異，還微微地動了幾下，接著女子的身體也跟著扭動，短短19秒畫面引發眾人遐想。

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▲騎士發現前方情侶的動作很詭異。（圖／翻攝自爆料公社）

有網友看完影片就說，「年輕人就是年輕人，太衝動了」、「有沒有這麼急啦」、「我覺得你很難受喔」、「人家剛好屁股癢」、「很忙的樣子」、「必須趕在綠燈前完成任務」、「人家只是背後腰癢啦」、「手在做復健」、「包包的樣子讓我差點看錯…」、「這位先生一心二用不太好喔」、「這位男友真好，明知蚊子咬一口，還幫女友抓癢，注意安全」、「利用空檔時間，時間達人」、「他只是在找東西～別誤會了」。

但也有人發現拍攝者的油燈亮起，表示「你車子沒油了」、「先別管這個了！你確定不先去加個油嗎」、「先救自己的車，沒有油了」、「我只看到你車沒油了」、「你的油燈亮了，要加油唷」、「你會不會一直跟著看，結果忘記加油」、「還管別人，你先去加油比較實在」。