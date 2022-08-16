獨／機組員出境只能待房內！機師工會今發文民航局要求解禁

▲我國邊境管制陸續鬆綁，不過對於機組員的限制依然很多。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心為達防疫目的，要求航空公司機組員在外站時僅能待在房裡隔離，機師工會表示，全世界只剩下台灣及中國大陸對機組員實施如此高強度的防疫管制，等於機組員在海外完全不能出房間透氣，對身心健康是一大折磨，因此工會今日行文民航局，希望能放寬此項規定。

機師工會研究員陳柏謙表示，目前機組員出境到外站時，都是持有一次性房卡，進入旅館後就不得外出，短則待上一天，長則待上三到四天，連出房門去健身房、吃飯、透透氣都沒辦法，對機組員的身心健康是一大折磨。

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陳柏謙指出，據工會調查，全世界只剩下台灣及中國大陸對機組員實施這種高強度的管制措施，其他國家早已解禁，之前私下有與指揮中心討論放寬管制，指揮中心則要求工會行文民航局，各方可開會討論放寬後的配套措施。

陳柏謙表示，9月開始邊境管制也陸續鬆綁，這情況下沒有道理讓機組員在外站受到人身自由管制，今日已行文民航局，希望能與民航局、航空公司討論如何放寬及其他配套措施，例如在境外確診情況下就醫、後送等SOP，工會也不是要求立刻放寬，但希望能參與討論，提供第一線機組員看法。

▲機師工會行文民航局要求鬆綁檢疫管制。（圖／讀者提供）

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