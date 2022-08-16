不顧美印憂慮！中國遠望5號停靠斯里蘭卡　印媒指「間諜船」

▲ 中國勘測船「遠望5號」獲准停靠卡漢班托塔港。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國勘測船「遠望5號」停靠斯里蘭卡的計畫引發印度不滿，認為中方可能藉此監視印度軍事設施，美國也提出安全憂慮。但在美印關切之下，遠望5號16日仍抵達斯里蘭卡南部由中國建造的漢班托塔港（Hambantot），可能引發印度對中國影響力日益增長的擔憂。

綜合《路透社》、《法新社》報導，斯里蘭卡港口官員證實，遠望5號16日上午停靠於漢班托塔港，預計停泊3天，目的是補給燃料、食物及其他必需品。

這艘船原定11日抵達漢班托塔港，但因印度懷疑其可能監視印度軍事設施，在斯里蘭卡要求之下延後。但斯里蘭卡13日已經批准該船在16至22日間停靠，條件是不在該國海域進行任何研究。

斯里蘭卡政府發言人古納瓦德納（Bandula Gunawardana）在遠望5號停靠後不久表示，正努力確保與友好國家之間沒有磨擦，強調在此之前就有美國、印度及其他國家的船隻來到斯里蘭卡，「我們允許這些船隻前來，同樣也允許中國船隻靠岸。」

美國五角大廈先前指出，這艘船由解放軍戰略支援部隊操作。印度媒體也將遠望5號指為兩用間諜船，而印度政府雖未公開表示反對，但外交部7月底表示，「政府密切關注任何影響印度安全及經濟利益的事態發展。」中國8月初則指責，他國對斯里蘭卡施壓「完全沒道理」，是在「粗暴干涉內政」，但未點名印度。

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