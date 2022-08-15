大雨中撐傘騎車　天兵男「還穿拖鞋」！11秒片全笑哭：絕望了

網搜小組／鄺郁庭報導

短短11秒，讓許多人笑呼太絕望了！有網友在臉書「●【爆廢公社】●」分享一段網路影片，只見有男子在雨天騎電動機車出門，腳上踩著一雙拖鞋，雖然不怕鞋子濕掉，卻發生悲慘一幕。更天兵的一舉動，也讓他滑稽感倍增，隔著螢幕都覺得超尷尬，讓轉發網友直笑，「這輩子沒這麼絕望過。」

▲天兵男穿拖鞋騎機車，結果芭比Q了。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

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影片中，背景已是滂沱大雨，但停在路邊的天兵騎士卻光著腳，不僅沒穿雨衣還撐傘騎車，結果就是雨傘被吹到開花。更尷尬的是，他當時已經顧不上把雨傘翻回來，因為他正忙著把卡在腳踝處的拖鞋往下拉。原來他並不是赤腳騎車，而是穿拖鞋出門，沒想到鞋卻整支卡在腳踝。

為了把拖鞋拉回腳上，男子停在路邊拼命拉，又因為重心不穩，好幾次差點跌倒，過程中他還頻頻東張西望，不確定是在確認有沒有來車，還是擔心有人看到這糗樣。不過，仔細看背景會發現，這段影片似乎不是在台灣。

看到11秒片後，許多人都忍不住笑翻，「他一定尬到快哭出來了」、「有夠慘的，上下都翻車了」、「要多衰才可以這樣～哈哈哈」、「隔著螢幕都能感受到他的無助」、「我以為護膝脫不下來」、「拖鞋擠上去要先把前面拉下來，再拉後面，一直重複。拉後面拿不出來啦！這我有經驗。」